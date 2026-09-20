/मानसून की विदाई के बीच राजस्थान में फिर मौसम का पलटवार! तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है. 20 सितंबर की शाम के बाद भी प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. बीकानेर, अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा, अलवर, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बारां जिलों के साथ आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है.

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शाम के बाद इन जिलों में बदल सकता है मौसम

20 सितंबर की शाम के बाद बीकानेर, अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा, अलवर, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बारां में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने की संभावना है. कुछ जगहों पर अचानक तेज हवाएं भी चल सकती हैं. हालांकि इन जिलों में लगातार या व्यापक बारिश का अनुमान नहीं है.

गरज-चमक के साथ 30-40 किमी की रफ्तार से हवा

मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में मेघगर्जन के दौरान अचानक तेज हवा चल सकती है. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ऐसे में खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम बदलने पर सावधानी बरतने की जरूरत है. गरज-चमक के दौरान बिजली गिरने का भी खतरा रह सकता है.

मानसून की विदाई के लिए मौसम अनुकूल

राजस्थान के कई हिस्सों से अगले तीन से चार दिनों में मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं. पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में अगले 5 से 7 दिनों के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. यानी यहां बारिश की गतिविधियां काफी कम होने वाली हैं.

पूर्वी राजस्थान में भी रहेगा मौसम शुष्क

पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भी अगले 5 से 6 दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि 20 और 21 सितंबर को कोटा और उदयपुर संभाग में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. यह बारिश छिटपुट स्थानों तक ही सीमित रहने की संभावना है.

21 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?

21 सितंबर को राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. वहीं कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर बादल गरजने और तेज हवा चलने की स्थिति बन सकती है. फिलहाल राज्य में भारी बारिश के लिए रेड या ऑरेंज अलर्ट की स्थिति नहीं है. जिन इलाकों में मेघगर्जन और तेज हवा की संभावना है, वहां मौसम को लेकर सतर्क रहना जरूरी है.

आंधी और गरज-चमक के दौरान ऐसे बचें

गरज-चमक या अचानक तेज हवा चलने पर खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभों और कमजोर निर्माण वाली जगहों से दूर रहें. आंधी के दौरान घर से बाहर निकलने से बचें और खिड़की-दरवाजे बंद रखें. बिजली चमकने के समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनाए रखें. मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहना ही सबसे बेहतर बचाव है.