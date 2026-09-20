Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /मानसून की विदाई के बीच राजस्थान में फिर मौसम का पलटवार! तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट

मानसून की विदाई के बीच राजस्थान में फिर मौसम का पलटवार! तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है. 20 सितंबर की शाम बाद कई जिलों में मेघगर्जन के साथ 30-40 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. 21 सितंबर को कोटा-उदयपुर में हल्की बारिश संभव है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 20, 2026, 05:36 PM IST | Updated:Sep 20, 2026, 05:36 PM IST
मानसून की विदाई के बीच राजस्थान में फिर मौसम का पलटवार! तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट
Image Credit: राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है. 20 सितंबर की शाम के बाद भी प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. बीकानेर, अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा, अलवर, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बारां जिलों के साथ आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

शाम के बाद इन जिलों में बदल सकता है मौसम
20 सितंबर की शाम के बाद बीकानेर, अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा, अलवर, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बारां में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने की संभावना है. कुछ जगहों पर अचानक तेज हवाएं भी चल सकती हैं. हालांकि इन जिलों में लगातार या व्यापक बारिश का अनुमान नहीं है.

गरज-चमक के साथ 30-40 किमी की रफ्तार से हवा
मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में मेघगर्जन के दौरान अचानक तेज हवा चल सकती है. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ऐसे में खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम बदलने पर सावधानी बरतने की जरूरत है. गरज-चमक के दौरान बिजली गिरने का भी खतरा रह सकता है.

मानसून की विदाई के लिए मौसम अनुकूल
राजस्थान के कई हिस्सों से अगले तीन से चार दिनों में मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं. पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में अगले 5 से 7 दिनों के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. यानी यहां बारिश की गतिविधियां काफी कम होने वाली हैं.

पूर्वी राजस्थान में भी रहेगा मौसम शुष्क
पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भी अगले 5 से 6 दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि 20 और 21 सितंबर को कोटा और उदयपुर संभाग में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. यह बारिश छिटपुट स्थानों तक ही सीमित रहने की संभावना है.

21 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?
21 सितंबर को राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. वहीं कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर बादल गरजने और तेज हवा चलने की स्थिति बन सकती है. फिलहाल राज्य में भारी बारिश के लिए रेड या ऑरेंज अलर्ट की स्थिति नहीं है. जिन इलाकों में मेघगर्जन और तेज हवा की संभावना है, वहां मौसम को लेकर सतर्क रहना जरूरी है.

आंधी और गरज-चमक के दौरान ऐसे बचें
गरज-चमक या अचानक तेज हवा चलने पर खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभों और कमजोर निर्माण वाली जगहों से दूर रहें. आंधी के दौरान घर से बाहर निकलने से बचें और खिड़की-दरवाजे बंद रखें. बिजली चमकने के समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनाए रखें. मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहना ही सबसे बेहतर बचाव है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान में अभी नहीं थमी बारिश! शाम के बाद फिर बरसेंगे बादल, जानें 20 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम

राजस्थान में अगले 48 घंटे भारी! आज रात से बरसेंगे बादल, 29 जिलों में बारिश का अलर्ट

राजस्थान में अगले 24 घंटे खतरनाक! जयपुर समेत 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Weather
Rajasthan Weather Update
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मानसून की विदाई के बीच राजस्थान में फिर मौसम का पलटवार! तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट
2
3
4
5