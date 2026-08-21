/Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां आने वाले दिनों में कमजोर रहने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के इलाकों में 21 से 23 अगस्त के बीच कुछ स्थानों पर हल्की से हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है.

21 अगस्त को इन इलाकों में बारिश के आसार

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शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 को राजस्थान के मौसम में क्षेत्रवार अंतर देखने को मिल सकता है. पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है, वहीं, पश्चिमी राजस्थान के बड़े क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.

मौसम केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार 21 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है. उत्तर-पूर्वी राजस्थान में सीकर, झुंझुनूं, नीमकाथाना और कोटपूतली-बहरोड़ में बारिश के आसार बताए गए हैं. जयपुर क्षेत्र में जयपुर और दौसा, वहीं, अलवर क्षेत्र में अलवर और खैरथल-तिजारा प्रभावित हो सकते हैं.

भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर और करौली के अलावा दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ में भी बारिश की संभावना है. अजमेर संभाग में अजमेर जिले में भी बारिश हो सकती है.

पश्चिमी राजस्थान में मौसम रहेगा शुष्क

पश्चिमी राजस्थान में अगले कुछ दिनों के दौरान मानसून की सक्रियता ज्यादा मजबूत रहने के संकेत नहीं हैं. जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है. इस दौरान पश्चिमी राजस्थान में व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना कम है.

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले तथा इनके आसपास के इलाकों में 21 से 23 अगस्त के बीच कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. ऐसे में इन जिलों में रहने वाले लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखनी चाहिए.

पूर्वी राजस्थान में भी कमजोर रहेगा मानसून

पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में भी मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह के दौरान ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है.

इसके बावजूद उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 20 से 23 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. खासकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में 21 से 23 अगस्त के दौरान बारिश हो सकती है.

24 से 26 अगस्त के बीच क्या रहेगा हाल

सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 23 से 26 अगस्त के दौरान पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान में भी 23 अगस्त के बाद व्यापक बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने के संकेत हैं.

राजस्थान में आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता सीमित रहने का अनुमान है. कुछ उत्तरी और उत्तर-पूर्वी जिलों में स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, वहीं, प्रदेश के बड़े हिस्से में मौसम शुष्क रह सकता है. लोगों को अपने क्षेत्र का ताजा स्थानीय पूर्वानुमान और मौसम विभाग की चेतावनी देखते रहने की सलाह दी जाती है.