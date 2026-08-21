/राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, अधिकांश हिस्सों में मौसम रहेगा शुष्क, जानें अपने शहर का Weather

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने लगी हैं. पूर्वी भारत के ऊपर बना वेल मार्क लो प्रेशर एरिया 20 अगस्त को कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया में बदल गया. इसके चलते मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर बनी हुई है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, अगले एक सप्ताह राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है.

पश्चिमी राजस्थान में अगले एक सप्ताह मौसम रहेगा शुष्क

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पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में आज 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

पूर्वी राजस्थान में भी कमजोर रहेगा मानसून

पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के अधिकांश भागों में भी अगले एक सप्ताह तक मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है. इन क्षेत्रों में अधिकांश जगह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि, उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और जयपुर संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में 23 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

पिछले 24 घंटे में इन जिलों में हुई बारिश

राजस्थान में 21 अगस्त के ताजा मौसम अपडेट के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. वहीं पूर्वी राजस्थान के जयपुर, सीकर, टोंक, अलवर, भरतपुर, डीग, दौसा, धौलपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, करौली और सिरोही जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.

राजस्थान में आगे कैसा रहेगा मौसम ?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में राजस्थान में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है. हालांकि, उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में स्थानीय मौसम परिस्थितियों के कारण कुछ स्थानों पर बारिश का दौर जारी रह सकता है. 21 से 23 अगस्त के बीच श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर, जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है.

