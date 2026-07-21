Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा उलटफेर! इन जिलों में भारी बारिश-वज्रपात का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा उलटफेर! इन जिलों में भारी बारिश-वज्रपात का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 21 जुलाई से राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय होने के संकेत हैं. IMD के अनुसार जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर समेत कई संभागों में बारिश बढ़ सकती है. बीकानेर और जोधपुर में भी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 21, 2026, 06:24 AM|Updated: Jul 21, 2026, 06:24 AM
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा उलटफेर! इन जिलों में भारी बारिश-वज्रपात का अलर्ट
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है. आज 21 जुलाई मंगलवार से कई संभागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं.. जानिए किन जिलों में होगी बारिश और मौसम विभाग ने क्या ताजा अपडेट जारी किया है.

राजस्थान में 21 जुलाई 2026, मंगलवार से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में मानसून की गतिविधियां दोबारा मजबूत होने की संभावना है. मानसून ट्रफ लाइन के सामान्य स्थिति में लौटने के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियां धीरे-धीरे तेज हो सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सामान्य स्थिति में लौटी मानसून ट्रफ लाइन

मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन गंगानगर, दिल्ली, लखनऊ और रांची से होकर गुजर रही है. इसके सामान्य स्थिति में आने से राजस्थान में मानसूनी सिस्टम को मजबूती मिलने के संकेत हैं. इसका प्रभाव सबसे अधिक पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में देखने को मिलने की संभावना जताई गई है.

21 जुलाई को इन संभागों में बारिश के आसार

21 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि पिछले कुछ दिनों की तुलना में वर्षा का दायरा थोड़ा बढ़ सकता है.

22 जुलाई को और मजबूत हो सकती हैं बारिश की गतिविधियां

22 जुलाई को भी राज्य के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है. जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने के आसार बने हुए हैं. लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आने और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है.

23 से 27 जुलाई तक रहेगा मानसून का प्रभाव

आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में मानसून सक्रिय बना रह सकता है. इस दौरान कई स्थानों पर लगातार बारिश होने की संभावना है. हालांकि मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौसम प्रणालियों में बदलाव के अनुसार पूर्वानुमान समय-समय पर बदल सकता है.

गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद

बारिश बढ़ने से खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त नमी मिलने की संभावना है, जिससे किसानों को लाभ मिल सकता है. इसके अलावा जलाशयों और बांधों में पानी की आवक बढ़ सकती है. राज्य के कई शहरों में तापमान में कमी आने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि लगातार बारिश की स्थिति में निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं.

लोगों के लिए जरूरी सावधानियां

भारी या लगातार बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचें. जलभराव वाले मार्गों से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतें. बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े न हों. वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर लगातार नजर बनाए रखें. किसानों को खेतों में कार्य शुरू करने से पहले स्थानीय मौसम की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए.

बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी बारिश का दौर जारी रह सकता

राजस्थान में 21 जुलाई, मंगलवार से मानसून के दोबारा सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं. विशेष रूप से जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है. ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की नवीनतम चेतावनियों पर नजर रखते हुए आवश्यक सावधानियां अपनानी चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी! इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सतर्क

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग न्यूज़

भीलवाड़ा के जहाजपुर में अवैध बजरी नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा, WhatsApp ग्रुप से जुड़े 5 लोग डिटेन

Gold Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में थम गई सोना-चांदी की कीमतें, फटाफट चेक करें दोनों के रेट

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

राजस्थानी कपल्स में खोया प्यार जगा देगा 'जोधपुरी परफेक्ट पेयर' का यह Video, हुआ वायरल

धौलपुर पुलिस ने बिछड़े बुजुर्ग को परिवार से मिलाया, काउंसलिंग के बाद हुई सम्मानपूर्वक घर वापसी

डीग के मदरसे का मौत वाला सेप्टिक टैंक! सफाई करने उतरी छात्राओं पर टूटा कहर, जहरीली गैस ने ली एक की जान

Video: डॉ. की कुर्सी पर फन फैलाकर बैठा सांप, मरीजों में मच गई चीख-पुकार

इंटरनेट पर बवाल काट रहा राजस्थान का यह डांस वीडियो, नहीं हटेंगी नजरें

सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

बीकानेर में रास्ते की मांग को लेकर बवाल, टावर पर चढ़े BJP नेता, ओवरब्रिज पर लगा जाम

टोंक में पैंथर का आतंक, 2 लोगों पर किया हमला, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

राजस्थान के 43 बुजुर्गों का पहला दल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना, सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू

अलवर मर्डर केस में BJP के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सहित 9 को उम्रकैद, आरोपी मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कराते हुए निकले

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

कोटा में इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला, मुंह से निकला झाग... कुछ ही देर में चली गई जान

अपनी सरकार की गलतियों को भूलकर अब ज्ञान दे रहे हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस की नीतियों पर हीरालाल नागर का पलटवार

राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

Kota News: रात 11 बजे दोस्त के साथ निकला शुभम, सुबह मंदिर के पास मिला शव

जालोर में सिरफिरे बाप ने तबाह कर दिया पूरा परिवार, पति ने पत्नी और दो मासूम बच्चों को धारदार हथियार से काटकर उतारा मौत के घाट

अलवर में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने दो बाइकों को कुचला, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

राजस्थान की 2 राजपुतानियों ने किया आन-बान भरा शौर्य डांस, तारीफ करते नहीं थक रहे लोग

बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

दिल दहला देने वाला हादसा! तेज रफ्तार बाइक ने भाई-बहन को कुचला, 5 साल की बच्ची की मौत

क्या है 'धाड़' परंपरा, जिसमें पुरुष वेश में निकलती हैं महिलाएं? अच्छी बारिश से जुड़ा है अनोखा विश्वास

करौली के 1 ही परिवार के 4 लोगों ने उठाया खौफनाक कदम, 3 की मौत, बेटा जिंदगी की लड़ रहा जंग

TAGS:
Rajasthan Weather Update

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा उलटफेर! इन जिलों में भारी बारिश-वज्रपात का अलर्ट
Rajasthan Weather Update
2
Bikaner News
3
Rajasthan Crime
4
Rajasthan Panchayat Chunav
5
Rajasthan Politics