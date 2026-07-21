/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा उलटफेर! इन जिलों में भारी बारिश-वज्रपात का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है. आज 21 जुलाई मंगलवार से कई संभागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं.. जानिए किन जिलों में होगी बारिश और मौसम विभाग ने क्या ताजा अपडेट जारी किया है.

राजस्थान में 21 जुलाई 2026, मंगलवार से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में मानसून की गतिविधियां दोबारा मजबूत होने की संभावना है. मानसून ट्रफ लाइन के सामान्य स्थिति में लौटने के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियां धीरे-धीरे तेज हो सकती हैं.

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सामान्य स्थिति में लौटी मानसून ट्रफ लाइन

मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन गंगानगर, दिल्ली, लखनऊ और रांची से होकर गुजर रही है. इसके सामान्य स्थिति में आने से राजस्थान में मानसूनी सिस्टम को मजबूती मिलने के संकेत हैं. इसका प्रभाव सबसे अधिक पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में देखने को मिलने की संभावना जताई गई है.

21 जुलाई को इन संभागों में बारिश के आसार

21 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि पिछले कुछ दिनों की तुलना में वर्षा का दायरा थोड़ा बढ़ सकता है.

22 जुलाई को और मजबूत हो सकती हैं बारिश की गतिविधियां

22 जुलाई को भी राज्य के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है. जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने के आसार बने हुए हैं. लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आने और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है.

23 से 27 जुलाई तक रहेगा मानसून का प्रभाव

आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में मानसून सक्रिय बना रह सकता है. इस दौरान कई स्थानों पर लगातार बारिश होने की संभावना है. हालांकि मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौसम प्रणालियों में बदलाव के अनुसार पूर्वानुमान समय-समय पर बदल सकता है.

गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद

बारिश बढ़ने से खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त नमी मिलने की संभावना है, जिससे किसानों को लाभ मिल सकता है. इसके अलावा जलाशयों और बांधों में पानी की आवक बढ़ सकती है. राज्य के कई शहरों में तापमान में कमी आने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि लगातार बारिश की स्थिति में निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं.

लोगों के लिए जरूरी सावधानियां

भारी या लगातार बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचें. जलभराव वाले मार्गों से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतें. बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े न हों. वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर लगातार नजर बनाए रखें. किसानों को खेतों में कार्य शुरू करने से पहले स्थानीय मौसम की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए.

बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी बारिश का दौर जारी रह सकता

राजस्थान में 21 जुलाई, मंगलवार से मानसून के दोबारा सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं. विशेष रूप से जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है. ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की नवीनतम चेतावनियों पर नजर रखते हुए आवश्यक सावधानियां अपनानी चाहिए.