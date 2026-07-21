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21 जुलाई से राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने भारी से अतिभारी बारिश की दी चेतावनी

राजस्थान में 21 जुलाई से मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान जताया है. पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है. 
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 21, 2026, 11:56 AM|Updated: Jul 21, 2026, 11:56 AM
21 जुलाई से राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने भारी से अतिभारी बारिश की दी चेतावनी
Image Credit: Rajasthan Weather UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मानसून के अब एक बार फिर से एक्टिव हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, 21 जुलाई से राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम?

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पूर्वी राजस्थान के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी मेघगर्जन के साथ बारिश के देखी जा सकती है.पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, बांरा जिलों में कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश दर्ज की गई है. सर्वाधिक बारिश सीकर ग्रामीण में 119 MM दर्ज.

मौसम विभाग के मुताबिक, आज उत्तर-पूर्वी राजस्थान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन भी अपने सामान्य स्थिति से होकर गुजर रही है.

4-5 दिन मानसून सक्रिय रहेगा

इसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन मानसून सक्रिय रहने की संभावना है. इस दौरान पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी और अतिभारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज 21 जुलाई को भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. जोधपुर, उदयपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है.

भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

वहीं, 22 से 26 जुलाई के दौरान कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने और कहीं-कहीं भारी व एक दो स्थानों पर अतिभारी बारिश होने की संभावना है.

तेज धूप और उमस

बता दें कि बीते कुछ दिनों से कई जिलों में तेज धूप और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी. दिन के तापमान में बढ़ोतरी और नमी के कारण गर्मी का असर अधिक महसूस किया गया. हालांकि रविवार देर रात और सोमवार सुबह कुछ इलाकों में बादल छाने और हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया.

कृषि क्षेत्र के लिए भी यह बारिश महत्वपूर्ण मानी जा रही है. खरीफ फसलों की बुवाई कर चुके किसानों को अच्छी बारिश का इंतजार है. अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती है तो फसलों की बढ़वार बेहतर होगी.

मानसून के दोबारा सक्रिय होने से बदलेगा मौसम

मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है. बारिश के समय खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की गई है. 21 जुलाई से राजस्थान में मानसून के दोबारा सक्रिय होने के साथ कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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