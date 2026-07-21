/21 जुलाई से राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने भारी से अतिभारी बारिश की दी चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मानसून के अब एक बार फिर से एक्टिव हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, 21 जुलाई से राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम?

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पूर्वी राजस्थान के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी मेघगर्जन के साथ बारिश के देखी जा सकती है.पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, बांरा जिलों में कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश दर्ज की गई है. सर्वाधिक बारिश सीकर ग्रामीण में 119 MM दर्ज.

मौसम विभाग के मुताबिक, आज उत्तर-पूर्वी राजस्थान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन भी अपने सामान्य स्थिति से होकर गुजर रही है.

4-5 दिन मानसून सक्रिय रहेगा

इसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन मानसून सक्रिय रहने की संभावना है. इस दौरान पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी और अतिभारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज 21 जुलाई को भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. जोधपुर, उदयपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है.

भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

वहीं, 22 से 26 जुलाई के दौरान कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने और कहीं-कहीं भारी व एक दो स्थानों पर अतिभारी बारिश होने की संभावना है.

तेज धूप और उमस

बता दें कि बीते कुछ दिनों से कई जिलों में तेज धूप और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी. दिन के तापमान में बढ़ोतरी और नमी के कारण गर्मी का असर अधिक महसूस किया गया. हालांकि रविवार देर रात और सोमवार सुबह कुछ इलाकों में बादल छाने और हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया.

कृषि क्षेत्र के लिए भी यह बारिश महत्वपूर्ण मानी जा रही है. खरीफ फसलों की बुवाई कर चुके किसानों को अच्छी बारिश का इंतजार है. अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती है तो फसलों की बढ़वार बेहतर होगी.

मानसून के दोबारा सक्रिय होने से बदलेगा मौसम