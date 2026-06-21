/राजस्थान में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने आज यानी 21 जून को एक बार फिर से बदलाव देखा जा रहा है. बीते कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में चल रही भीषण गर्मी के बीच अब प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के कई जिलों में तेज आंधी, बादल गरजने के साथ बारिश होने की संभावना है.

इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी

ऐसे में जयपुर मौसम विभाग ने नागौर, जयपुर और डीडवाना-कुचामन जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र - मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 40-60 किमी प्रति घंटा, धूलभरी आंधी, ओलावृ‌ष्टि और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

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इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

इसके अलावा सीकर, झुंझुनू, चूरू, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा, धूलभरी आंधी और बारिश की संभावना है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के मौसम में बदलाव

मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. साथ ही कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. वहीं, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनूं, दौसा, कोटा, बूंदी और टोंक के साथ कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं.

राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियां एक्टिव

मौसम विभाग के मुताबिक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियां एक्टिव हुई थी, जिसके चलते आने वाले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकती है. प्रदेश के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है और साथ ही रुक-रुक कर बारिश होने के आसार हैं.

मौसम विभाग ने दी सलाह

मौसम के बिगड़ते हालत को देखते हुए मौसम विभाग ने सलाह देते हुए कहा है कि संवेदनशील स्थान जैसे बड़े पेड़, बिजली के खंभे, कच्चे घरों दीवारों, झोपड़ियों और कमजोर संरचनाओं को मामूली नुकसान हो सकता है. साथ ही फसलों को नुकसान होने की संभावना है और दृश्यता में कमी हो सकती है.

ऐसे में मेघगर्जन के समय पेड़ों और कमजोर संरचनाओं के नीचे शरण न लें. साथ ही सुरक्षित स्थान पर रहें.इस दौरान वाहन चालक विशेष सावधानी बरतें. साथ ही अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी.

