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राजस्थान में मानसून की विदाई! 21 सितंबर को कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, पश्चिम में बढ़ेगी गर्मी

राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है. 21 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में गरज-चमक और आकाशीय बिजली के साथ हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने और तापमान बढ़ने की संभावना है.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Sep 21, 2026, 12:58 PM IST | Updated:Sep 21, 2026, 01:27 PM IST
राजस्थान में मानसून की विदाई! 21 सितंबर को कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, पश्चिम में बढ़ेगी गर्मी
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अब मानसून की विदाई होने वाली है. ऐसे में राज्य में बारिश की गतिविधियां अब धीरे-धीरे कम होने लगी हैं. 21 सितंबर को राजस्थान के सभी इलाकों में मौसम अलग-अलग तरह का देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल किसी तरह की चेतावनी नहीं है, जबकि पूर्वी राजस्थान में 21 सितंबर को गरज-चमक, आकाशीय बिजली के साथ मौसम बदल सकता है.

पूर्वी राजस्थान में गरज चमक के साथ बारिश
मौसम विभाग का कहना है कि 21 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में थंडरस्टॉर्म और बिजली गिरने जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. इसके बाद 22 सितंबर से राज्य के दोनों मौसम संभागों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. यानी बारिश का एक्टिव दौर अब सीमित हो रहा है. हालांकि स्थानीय मौसम परिस्थितियों के चलते कुछ इलाकों में बादल छाने और हल्की बारिश होने के आसार हैं.

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अगर बीते दिन रविवार की बात करें तो भी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर के साथ कुछ इलाकों में दोपहर के समय बादल छाए और हल्की बारिश दर्ज की गई. इस दौरान चित्तौड़गढ़ के कपासन में 13 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि उदयपुर के भींडर में 5 एमएम और बारां के शाहबाद में 8 एमएम बारिश हुई.

पश्चिमी राजस्थान में बढ़ने लगी गर्मी
मानसून की विदाई के साथ पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क महसूस हो रहा है. पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं. ऐसे में दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. जैसलमेर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जबकि बाड़मेर में अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम में बदलाव का असर आने वाले दिनों में और स्पष्ट हो सकता है. पश्चिमी राजस्थान में जहां आसमान साफ रहने और तेज धूप की वजह से गर्मी बढ़ सकती है. वहीं, पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बादल और गरज-चमक देखा जा सकता है.

जयपुर में भी बढ़ेगा तापमान
वहीं, राजधानी जयपुर में 21 सितंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, 21 सितंबर को अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है. 22 सितंबर को अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंच सकता है.

आने वाले 4-5 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल?
प्रदेश में आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. मानसून की विदाई के साथ बारिश की गतिविधियों में और कमी आ सकती है. हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में स्थानीय परिस्थितियों की वजह से बादल छाने, गरज-चमक और हल्की बारिश हो सकती है. वही, पश्चिमी राजस्थान में तेज धूप और बढ़ते तापमान का असर जारी रह सकता है.

21 सितंबर से राजस्थान में मौसम दो अलग-अलग रंग देखने को मिल सकते हैं. पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक का असर है, जबकि पश्चिमी इलाकों में मानसून की विदाई के साथ गर्मी बढ़ सकती है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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