/राजस्थान में मौसम का आखिरी अटैक! उदयपुर-डूंगरपुर समेत 6 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की विदाई के बीच सोमवार शाम के बाद कुछ इलाकों में मौसम का मिजाज बदल सकता है. उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और बारां जिलों के साथ आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. IMD के मुताबिक 21 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के लिए कोई चेतावनी नहीं है.

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शाम के बाद इन इलाकों में बारिश के आसार

21 सितंबर की शाम के बाद उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और बारां के कुछ हिस्सों में मौसम बदल सकता है. यहां हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादलों की गरज सुनाई दे सकती है. अचानक तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिल सकता है. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में कई जगह हुई बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, उदयपुर और सिरोही समेत 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा. इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में 19 मिलीमीटर दर्ज की गई.

मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल

राजस्थान के कुछ और हिस्सों से मानसून की विदाई के लिए अगले तीन से चार दिनों में परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. IMD के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले चार से पांच दिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में भी इसी अवधि में मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं. मानसून की वापसी की प्रक्रिया पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से शुरू हो चुकी है.

येलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट का क्या हाल?

21 सितंबर के लिए IMD ने पूर्वी राजस्थान में गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है. पश्चिमी राजस्थान के लिए कोई चेतावनी नहीं है. उपलब्ध IMD अपडेट में राजस्थान के लिए रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी होने की जानकारी नहीं है. 22 सितंबर को भी पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई है.

22 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?

22 सितंबर को राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि कोटा और उदयपुर संभाग में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की इस मौसम अपडेट में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

बारिश-आंधी में ऐसे रखें सावधानी

गरज-चमक और तेज हवाओं के दौरान खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभों और होर्डिंग्स के पास खड़े होने से बचें. बारिश के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित जगह पर रहें और तेज आंधी आने पर खिड़की-दरवाजे बंद रखें. खासकर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं वाले इलाकों में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.