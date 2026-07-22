/राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश? मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान में 22 जुलाई को मानसून की गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई हैं.जयपुर समेत कई जिलों में दिनभर बादल छाए रहे, लेकिन हल्की बूंदाबांदी के अलावा कहीं भी अच्छी बारिश दर्ज नहीं हुई. वहीं, पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून ट्रफ फिलहाल सामान्य स्थिति से थोड़ा उत्तर की ओर बनी हुई है, जिसके कारण राजस्थान में बारिश का दायरा सीमित हो गया है. हालांकि बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के असर से अगले दो-तीन दिनों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है. इसके चलते पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं.

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मेघगर्जन के साथ बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने आज यानी 22 जुलाई को जोधपुर, नागौर, ब्यावर, पाली, अजमेर, डीडवाना-कुचामन, भीलवाड़ा एवं राजसमंद जिलों तथा आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी/घंटा और मध्यम से भारी बारिश के कुछ दौर होने की संभावना है. इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी/घंटा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल भारी बारिश की संभावना कम है, लेकिन स्थानीय स्तर पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

23 जुलाई से बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 23 जुलाई से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर फिर तेज हो सकता है. अगर नया मौसम तंत्र मजबूत होता है तो जयपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है.

