/आज घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम की खबर! 7 संभागों में एक्टिव हुआ मानसून, 26 जुलाई तक तेज बारिश का दौर

Rajasthan Weather Update, 22 July: राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार राज्य में मानसूनी गतिविधियां तेज हो रही हैं और आने वाले दिनों में कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी. मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 जुलाई तक प्रदेश के सात संभागों में बारिश का दौर जारी रहेगा. इसी बीच जयपुर मौसम केंद्र ने 22 जुलाई को सुबह 6:21 बजे नाउकास्ट वेदर वार्निंग जारी करते हुए अगले तीन घंटों के दौरान कई जिलों में मौसम के अचानक बदलने की चेतावनी दी है. विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम से जुड़े अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखने की अपील की है.



इन जिलों के लिए जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट

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मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, डीग और सीकर जिलों में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है. इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. विभाग का कहना है कि इन क्षेत्रों में मौसम की गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी हो सकती हैं, इसलिए लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है.



येलो अलर्ट वाले जिलों में भी बदल सकता है मौसम

इसके अलावा राजसमंद, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, दौसा, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, झुंझुनूं, सीकर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भी हल्की बारिश, मेघगर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार मौसम की यह गतिविधियां अल्प अवधि की हो सकती हैं, लेकिन तेज हवा और बिजली गिरने के कारण जोखिम बना रहेगा.



26 जुलाई तक सात संभागों में बारिश का दौर

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून सिस्टम के सक्रिय होने से प्रदेश के जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई हिस्सों में 26 जुलाई तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश भी हो सकती है. लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, कुछ इलाकों में जलभराव और निचले क्षेत्रों में पानी भरने जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं.



लोगों के लिए मौसम विभाग की सलाह

आईएमडी ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों, बिजली के खंभों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है. किसान, पशुपालक और खुले में कार्य करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है. तेज हवाओं के कारण कमजोर निर्माण, टीन शेड और होर्डिंग्स को नुकसान पहुंच सकता है. वाहन चालकों को भी खराब दृश्यता और फिसलन भरी सड़कों पर सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है.



मौसम अपडेट पर रखें नजर

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि नाउकास्ट चेतावनी अगले तीन घंटे के लिए प्रभावी है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मौसम में तेजी से बदलाव हो सकता है. ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे घर से निकलने से पहले मौसम की ताजा जानकारी अवश्य देखें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. यदि अत्यंत आवश्यक न हो तो खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें और बिजली चमकने की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर ही रहें.

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