Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिलहाल आंधी के साथ बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. कुछ दिनों से प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश, तेज हवाएं और कहीं-कहीं आंधी देखी जा रही है. 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jun 22, 2026, 12:58 PM|Updated: Jun 22, 2026, 01:15 PM
राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का लगातार बदल हुआ नजर आ रहा है. राज्य के कई जिलों में प्री-मानसून गतिविधियां तेज होने से लोगों को भीषण गर्मी राहत मिल रही है.

बीते कुछ दिनों से राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश, तेज हवाएं और कहीं-कहीं आंधी का दौर देखा जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम इसी तरह एक्टिव रहने के आसार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

जयपुर के साथ कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, अलवर, दौसा, टोंक, बूंदी, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कई इलाकों में तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आई है. बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से राज्य में प्री-मानसून गतिविधियां बढ़ रही हैं. इसके असर से पूर्वी राजस्थान में मेघगर्जन, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं.

इन इलाकों में बदला मौसम का मिजाज

पश्चिमी राजस्थान के जिलों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जालोर में भी मौसम में बदला हुआ नजर आ रहा है. हालांकि इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रही हैं, लेकिन बादल छाने और हवाएं चलने से तापमान में कमी आई है. कई इलाकों में धूलभरी आंधी भी देखने को मिल रही है.

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश खरीफ फसलों की तैयारी कर रहे किसानों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है. खेतों में नमी बढ़ने से बुवाई की तैयारियों को गति मिलेगी. हालांकि तेज हवाओं और आकाशीय बिजली को देखते हुए किसानों और आमजन को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

कई जिलों में बारिश और आंधी की संभावना

मौसम विभाग ने आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आंधी की संभावना जताई है. विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचे रहने की सलाह दी है.

फिलहाल प्रदेश में मानसून के प्रवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं. यदि मौसम प्रणाली इसी तरह सक्रिय रही तो आने वाले दिनों में राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मानसून की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं. इससे गर्मी से राहत मिलने के साथ-साथ किसानों और आम लोगों को भी फायदा होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

NEET Re Exam: अंडरगारमेंट्स में मोबाइल छिपाकर पहुंची छात्रा, AI से जवाब ढूंढने की कोशिश! NEET री-एग्जाम में फिर लगी सेंध!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

बीकानेर पीबीएम अस्पताल में प्रसूता की मौत पर भयंकर बवाल, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार

राजस्थान के 10 जिलों में आसमान से गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, भयंकर आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे ये जिले

Rajasthan Weather Update: अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां समेत 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट

7 महीने तक मौत से लड़ती रही 4 साल की खुशबू... आखिर जिंदगी की जंग हार गई! थार हादसे में मृतकों की संख्या हुई 5

बालोतरा में दर्दनाक हादसा, मां-बेटे की डिग्गी में डूबने से हुई मौत

पांचना बांध विवाद-सपोटरा के 411 गांवों की महापंचायत आज,प्रशासन अलर्ट,आर-पार की जंग में किसान

राजस्थान में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

कोटा-बीकानेर के बाद अब जोधपुर में हड़कंप, सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी

पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू, रेल कनेक्टिविटी को मिलेगा नया विस्तार

Jaipur: RE-NEET एग्जाम में छात्रा ने कपड़ों के हुक में छिपाया था मोबाइल, रंगे हाथों गई पकड़ी

जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को मिली हरी झंडी, राजस्थान और बिहार के बीच सीधी रेल सेवा शुरू

"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

कुछ ही घंटों के बारिश में बहने लगा कोटा, कई पेड़ उखड़े, घंटों से लाइट भी गुल

नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में RE-NEET 2026 शांतिपूर्ण सम्पन्न, फिजिक्स रहा चुनौतीपूर्ण, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सामान्य

झुंझुनूं में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण का खुलासा, बंदूक की नोक पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, 22 लाख रुपये भी छीने

ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, जयपुर-भरतपुर समेत 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

झुंझुनूं में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से बिजली विभाग के लाइनमैन की मौत, चालक फरार

चार माह की गर्भवती महिला को पति, सास और देवर ने पीटा, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल

अजमेर में नीट री-एग्जाम केंद्र पर बुर्के को लेकर हंगामा, समझाइश के बाद मिला प्रवेश

जिस पिता ने पाला-पोसा, उसी की ले ली जान, पितृहत्या के मामले में बेटे को उम्रकैद

चिलचिलाती धूप और गर्मी से चाहिए तुरंत राहत? तो घर पर बनाएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक

अलवर में 36 करोड़ की नहर पक्कीकरण परियोजना का शिलान्यास, किसानों को मिलेगा सिंचाई का बड़ा लाभ

झुंझुनूं, सीकर, फतेहपुर, समेत इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश

राजस्थान में बरस रही इंद्रदेव की कृपा! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

TAGS:
Rajasthan Weather

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर
Rajasthan Weather
2
pratapgarh news
3
Rajasthan Crime
4
Rajasthan Crime
5
Rajasthan Crime