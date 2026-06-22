/राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर

Rajasthan Weather Update: Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का लगातार बदल हुआ नजर आ रहा है. राज्य के कई जिलों में प्री-मानसून गतिविधियां तेज होने से लोगों को भीषण गर्मी राहत मिल रही है.

बीते कुछ दिनों से राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश, तेज हवाएं और कहीं-कहीं आंधी का दौर देखा जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम इसी तरह एक्टिव रहने के आसार हैं.

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इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

जयपुर के साथ कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, अलवर, दौसा, टोंक, बूंदी, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कई इलाकों में तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आई है. बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से राज्य में प्री-मानसून गतिविधियां बढ़ रही हैं. इसके असर से पूर्वी राजस्थान में मेघगर्जन, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं.

इन इलाकों में बदला मौसम का मिजाज

पश्चिमी राजस्थान के जिलों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जालोर में भी मौसम में बदला हुआ नजर आ रहा है. हालांकि इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रही हैं, लेकिन बादल छाने और हवाएं चलने से तापमान में कमी आई है. कई इलाकों में धूलभरी आंधी भी देखने को मिल रही है.

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश खरीफ फसलों की तैयारी कर रहे किसानों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है. खेतों में नमी बढ़ने से बुवाई की तैयारियों को गति मिलेगी. हालांकि तेज हवाओं और आकाशीय बिजली को देखते हुए किसानों और आमजन को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

कई जिलों में बारिश और आंधी की संभावना

मौसम विभाग ने आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आंधी की संभावना जताई है. विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचे रहने की सलाह दी है.

फिलहाल प्रदेश में मानसून के प्रवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं. यदि मौसम प्रणाली इसी तरह सक्रिय रही तो आने वाले दिनों में राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मानसून की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं. इससे गर्मी से राहत मिलने के साथ-साथ किसानों और आम लोगों को भी फायदा होगा.