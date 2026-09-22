/राजस्थान में मानसून का आखिरी दौर! शाम होते ही उदयपुर-सिरोही में बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो चुका है. हालांकि मंगलवार 22 सितंबर की शाम के बाद उदयपुर और सिरोही समेत आसपास के इलाकों में मौसम बदल सकता है. यहां कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.

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उदयपुर-सिरोही में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर और सिरोही जिलों के साथ आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने के साथ बारिश हो सकती है. इस दौरान अचानक तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. ऐसे में इन इलाकों में शाम के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

पिछले 24 घंटे में इन जिलों में हुई बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पूर्वी हिस्से में कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई. सलूंबर, उदयपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में कहीं-कहीं बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश सलूंबर में 10 मिलीमीटर दर्ज की गई. वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा.

जैसलमेर सबसे गर्म, सिरोही सबसे ठंडा

तापमान की बात करें तो मंगलवार को जैसलमेर प्रदेश में सबसे गर्म रहा. यहां अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही में 18.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. इससे साफ है कि दिन और रात के तापमान में कई इलाकों में अंतर बना हुआ है.

राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू

दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा अब जैसलमेर, नागौर, सीकर, रोहतक, पटियाला और गुरदासपुर से होकर गुजर रही है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में राजस्थान के कुछ और हिस्सों से मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं. यानी प्रदेश में बारिश का दौर अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ने वाला है.

23 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?

23 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में भी अगले छह से सात दिनों तक अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि 26 सितंबर से कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. फिलहाल प्रदेश में बड़े स्तर पर बारिश की संभावना कम है.

बारिश और आंधी के दौरान ऐसे रहें सुरक्षित

उदयपुर, सिरोही और आसपास के इलाकों में शाम के बाद गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. ऐसे मौसम में खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास जाने से बचें. तेज आंधी के दौरान घर के अंदर रहें और बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर खड़े न हों. वाहन चलाते समय भी तेज हवा और बारिश के दौरान सावधानी रखें.