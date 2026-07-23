/राजस्थान में बारिश को लेकर Orange-Yellow अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों के लिए Nowcast Weather Warning जारी करते हुए अगले कुछ घंटों के दौरान बारिश, मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी, पूर्वी और कुछ मध्यवर्ती इलाकों में मौसम तेजी से करवट ले सकता है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.



इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

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मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में कहीं-कहीं मध्यम बारिश, तेज मेघगर्जन, वज्रपात तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं. वहीं येलो अलर्ट वाले जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और बादलों की गर्जना की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि स्थानीय स्तर पर मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए लोग समय-समय पर मौसम की ताजा जानकारी लेते रहें.



किसानों और यात्रियों के लिए विशेष सलाह

आईएमडी ने किसानों, पशुपालकों और यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. खेतों में काम कर रहे किसान खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर न रहें और बिजली चमकने की स्थिति में तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं. पशुओं को भी खुले मैदान में न बांधकर सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है. वहीं लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों से मौसम की स्थिति देखकर ही सफर शुरू करने की अपील की गई है.



तेज हवाओं और वज्रपात से रहें सावधान

मौसम विभाग के अनुसार खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़ा होना, बिजली के खंभों के पास रुकना या खुले मैदान में रहना खतरनाक हो सकता है. तेज हवाओं के कारण कमजोर निर्माण, टीन शेड, होर्डिंग और पेड़ों की शाखाएं गिरने का खतरा भी बना रहेगा. यदि वज्रपात शुरू हो जाए तो तुरंत किसी पक्के भवन में शरण लें. वाहन चालकों को भी बारिश और तेज हवा के दौरान धीमी गति से वाहन चलाने तथा पर्याप्त दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है.



अगले कुछ घंटों तक बदला रहेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में सक्रिय मौसमी प्रणाली के कारण अगले कुछ घंटों तक मौसम का प्रभाव बना रह सकता है. कई शहरों में अचानक बादल छाने, हल्की से मध्यम बारिश होने और कहीं-कहीं तेज बारिश के भी आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि स्थानीय स्तर पर मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है, इसलिए लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए.



प्रशासन भी अलर्ट मोड पर

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद संबंधित जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके. बिजली, सड़क और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को भी अलर्ट पर रखा गया है.



लोगों के लिए जरूरी सलाह