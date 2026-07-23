Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में बारिश को लेकर Orange-Yellow अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में बारिश को लेकर Orange-Yellow अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान के कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. अगले कुछ घंटों में मेघगर्जन, वज्रपात, हल्की से मध्यम बारिश और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 23, 2026, 06:03 AM|Updated: Jul 23, 2026, 06:03 AM
राजस्थान में बारिश को लेकर Orange-Yellow अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों के लिए Nowcast Weather Warning जारी करते हुए अगले कुछ घंटों के दौरान बारिश, मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी, पूर्वी और कुछ मध्यवर्ती इलाकों में मौसम तेजी से करवट ले सकता है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.


इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में कहीं-कहीं मध्यम बारिश, तेज मेघगर्जन, वज्रपात तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं. वहीं येलो अलर्ट वाले जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और बादलों की गर्जना की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि स्थानीय स्तर पर मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए लोग समय-समय पर मौसम की ताजा जानकारी लेते रहें.


किसानों और यात्रियों के लिए विशेष सलाह

आईएमडी ने किसानों, पशुपालकों और यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. खेतों में काम कर रहे किसान खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर न रहें और बिजली चमकने की स्थिति में तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं. पशुओं को भी खुले मैदान में न बांधकर सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है. वहीं लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों से मौसम की स्थिति देखकर ही सफर शुरू करने की अपील की गई है.


तेज हवाओं और वज्रपात से रहें सावधान

मौसम विभाग के अनुसार खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़ा होना, बिजली के खंभों के पास रुकना या खुले मैदान में रहना खतरनाक हो सकता है. तेज हवाओं के कारण कमजोर निर्माण, टीन शेड, होर्डिंग और पेड़ों की शाखाएं गिरने का खतरा भी बना रहेगा. यदि वज्रपात शुरू हो जाए तो तुरंत किसी पक्के भवन में शरण लें. वाहन चालकों को भी बारिश और तेज हवा के दौरान धीमी गति से वाहन चलाने तथा पर्याप्त दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है.


अगले कुछ घंटों तक बदला रहेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में सक्रिय मौसमी प्रणाली के कारण अगले कुछ घंटों तक मौसम का प्रभाव बना रह सकता है. कई शहरों में अचानक बादल छाने, हल्की से मध्यम बारिश होने और कहीं-कहीं तेज बारिश के भी आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि स्थानीय स्तर पर मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है, इसलिए लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए.


प्रशासन भी अलर्ट मोड पर

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद संबंधित जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके. बिजली, सड़क और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को भी अलर्ट पर रखा गया है.


लोगों के लिए जरूरी सलाह

आईएमडी ने आमजन से अपील की है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा बुलेटिन पर लगातार नजर रखें. खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, खुले मैदानों में न जाएं, बिजली चमकने पर मोबाइल फोन का उपयोग खुले स्थान पर न करें और बच्चों, बुजुर्गों एवं पशुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सावधानी बरतकर बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है. अगले कुछ घंटों तक राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है, इसलिए सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है.

ट्रेंडिंग न्यूज़

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

झुंझुनूं में फिल्मी स्टाइल बवाल, ढाबे की मामूली कहासुनी बनी खूनी जंग, हाईवे पर कारों का पीछा कर मारी टक्कर

जयपुर एयरपोर्ट पर प्लेन में लगी आग! पुलिस-फायर ब्रिगेड दौड़ी, फिर हुआ बड़ा खुलासा

अश्लील फोटो, रेप केस की धमकी और 2 करोड़ की उगाही! बाड़मेर में डॉक्टर की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

सुबह-सुबह Pet walk पर निकलने वाले सावधान, जयपुर में बिना लाइसेंस कुत्ता-बिल्ली घुमाया तो लगेगा ₹5000 का जुर्माना

अलवर में मचा कोहराम! कठूमर सड़क हादसे में नाना-नवासे की मौत, रैणी में 7 साल के मासूम की हत्या

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

पश्चिम बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत पर पूरे राजस्थान में जश्न, देखें वीडियो

राजस्थान जेल में गूंजी शहनाई, उम्रकैद काट रहे प्रेमी-प्रेमिका ने रचाई शादी

झुंझुनूं के भाई-बहन ने सिंगापुर में मचाया धमाल, 40 देशों के छात्रों को पछाड़ जीते 5 मेडल

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

सोना-चांदी के भाव में भारी उछाल, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी

राजस्थान में बिजली संकट पर बड़ा अपडेट! दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक, कोयले को लेकर मिला बड़ा भरोसा

राजस्थान में मानसून का पलटवार! कहीं झमाझम बारिश से राहत, तो कहीं पानी-पानी हुए शहर

दो शादियों के पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, बेटे ने साथियों संग मिलकर तोड़े पिता के पैर

करौली में रफ्तार का कहर! NH-23 पर ट्रक ने बाइक को कुचला, 3 युवकों की दर्दनाक मौत

'मेरे पापा-मम्मी की कोई गलती नहीं है. आई लव यू...' लिखकर 12वीं की छात्रा ने उठाया बड़ा कदम

झुंझुनूं के बेटे ने रचा इतिहास, दो बार रिजेक्ट हुआ खिलाड़ी और तीसरी बार बना एशिया का टॉप स्कोरर

TAGS:
Rajasthan Weather Update

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में बारिश को लेकर Orange-Yellow अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट
Rajasthan Weather Update
2
Karauli News
3
Jaipur News
4
Jaipur News
5
Jhunjhunu News