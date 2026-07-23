/23 जुलाई का राजस्थान मौसम अपडेट, जयपुर समेत इन जिलों में मूसलाधार बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है. कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है. राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में सुबह से बादलों की आवाजाही और उमस भरा मौसम बना हुआ है.

जानें पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम?

पिछले 24 घंटों में बारां, बूंदी, दौसा, झालावाड़, कोटा, पाली, राजसमंद व टोंक जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश व बांरा जिले में कहीं-कहीं अतिभारी बारिश दर्ज की गई है. सर्वाधिक बारिश छीपाबड़ौद, बांरा में 139 MM दर्ज की गई.

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मानसून ट्रफ लाइन का असर

आज एक ऊपरी परिसंचरण तंत्र MP के उत्तरी भागों व आसपास के क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है. मानसून ट्रफ लाइन आज बीकानेर, वनस्थली व गुना से होकर गुजर रही है और सक्रिय है. साथ ही वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में पूर्व-पश्चिम शियर जोन भी राज्य के ऊपर सक्रिय है. उपरोक्त के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में आगामी चार-पांच दिन मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है.

23 जुलाई को इन जिलों में अलर्ट

आज 23 जुलाई को कोटा, उदयपुर व जोधपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश व एक दो स्थानों पर अतिभारी बारिश होने की प्रबल संभावना है. आज भरतपुर , जयपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है. कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है. राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में सुबह से बादलों की आवाजाही और उमस भरा मौसम बना हुआ है.

जानें पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम?

पिछले 24 घंटों में बारां, बूंदी, दौसा, झालावाड़, कोटा, पाली, राजसमंद व टोंक जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश व बांरा जिले में कहीं-कहीं अतिभारी बारिश दर्ज की गई है. सर्वाधिक बारिश छीपाबड़ौद, बांरा में 139 MM दर्ज की गई.

मानसून ट्रफ लाइन का असर

आज एक ऊपरी परिसंचरण तंत्र MP के उत्तरी भागों व आसपास के क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है. मानसून ट्रफ लाइन आज बीकानेर, वनस्थली व गुना से होकर गुजर रही है और सक्रिय है. साथ ही वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में पूर्व-पश्चिम शियर जोन भी राज्य के ऊपर सक्रिय है. उपरोक्त के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में आगामी चार-पांच दिन मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है.

23 जुलाई को इन जिलों में अलर्ट

आज 23 जुलाई को कोटा, उदयपुर व जोधपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश व एक दो स्थानों पर अतिभारी बारिश होने की प्रबल संभावना है. आज भरतपुर , जयपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है.

भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

वहीं, मध्यम से भारी बारिश व कहीं-कहीं अतिभारी बारिश की गतिविधियां 23-25 जुलाई को अजमेर, कोटा, जोधपुर व उदयपुर संभाग में दर्ज होने की संभावना है. इस दौरान जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है.

मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी और सक्रिय मानसूनी तंत्र के प्रभाव से अगले दो से तीन दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है. वहीं, मध्यम से भारी बारिश व कहीं-कहीं अतिभारी बारिश की गतिविधियां 23-25 जुलाई को अजमेर, कोटा, जोधपुर व उदयपुर संभाग में दर्ज होने की संभावना है. इस दौरान जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है.