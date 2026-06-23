/राजस्थान में अगले कुछ घंटों में बदल जाएगा मौसम! 24 जिलों में गरज-चमक, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 23 जून 2026 की शाम तक मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आया. पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन, आंधी और बारिश की गतिविधियां सक्रिय हो गई हैं. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि डीडवाना में सर्वाधिक 19 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. बाड़मेर 40.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा.

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भरतपुर, करौली और धौलपुर में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने भरतपुर, करौली, धौलपुर और टोंक जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन, गरज-चमक, वज्रपात, धूलभरी आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है. साथ ही 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी होने के आसार हैं.

जयपुर समेत 20 जिलों में येलो अलर्ट

बीकानेर, चूरू, नागौर, डीडवाना-कुचामन, सीकर, जयपुर, अलवर, डीग, दौसा, सवाई माधोपुर, अजमेर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, झुंझुनूं, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

पश्चिमी विक्षोभ का दिख रहा असर

मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में मौसम बदला हुआ है. यहां मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं जोधपुर और उदयपुर संभाग में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है.

तापमान में उतार-चढ़ाव जारी

बारिश और बादलों की आवाजाही के बावजूद कई इलाकों में गर्मी का असर बना हुआ है. पिछले 24 घंटों में बाड़मेर का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं जोधपुर और बीकानेर में न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा. सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही में 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

24 जून को कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 जून को भी प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा. खासतौर पर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. 24 से 27 जून के बीच भी इन क्षेत्रों में मौसम सक्रिय बना रहने की संभावना है. हालांकि दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रह सकती हैं.

सावधानी बरतने की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है. मेघगर्जन और बिजली चमकने के समय खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. तेज आंधी के दौरान वाहन सावधानी से चलाएं और कमजोर ढांचों के पास खड़े होने से बचें. किसानों को भी फसलों और कृषि उपकरणों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम करने की सलाह दी गई है.