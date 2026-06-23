/राजस्थान में 23 जून को इन जिलों में तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में प्री-मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है.
बीते 24 घंटों में पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिल रही है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं.
इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी
ऐसे में मौसम विभाग ने बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 40-60 किमी प्रति घंटा, धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि और तेज बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
येलो अलर्ट जारी
वहीं, नागौर, डीडवाना-कुचामन तथा कोटपूतली बहरोड़ जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा, धूलभरी आंधी और वज्रपात की संभावना है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
बीते दिन जयपुर के साथ दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश हुई. कई इलाकों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान गिरावट दर्ज की गई है.
June 23, 2026
48 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी मिलने की वजह से राज्य में मानसूनी गतिविधियां तेज होंगी, जिसके असर से पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में आने वाले 48 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं.
निचले इलाकों में जलभराव, छोटे नालों और नदी-नालों में पानी की आवक बढ़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने की अपील की है. साथ ही लोगों से यह भी कहा है कि बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों रहें.
23 जून को कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के मुताबिक, 23 जून के बाद भी राजस्थान में मानसून सक्रिय बना रहेगा और जून के अंतिम हफ्ते में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान सामान्य से नीचे गिर सकता है और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.
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