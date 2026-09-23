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मानसून विदा होने से पहले फिर पलटेगा मौसम! 27 सितंबर से इन 5 संभागों में होगी बारिश

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है. 24 सितंबर को प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा. 27 सितंबर से कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 23, 2026, 05:18 PM IST | Updated:Sep 23, 2026, 05:18 PM IST
मानसून विदा होने से पहले फिर पलटेगा मौसम! 27 सितंबर से इन 5 संभागों में होगी बारिश
Image Credit: राजस्थान में 27 सितंबर से कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.

Rajasthan Weather Update: 23 सितंबर की शाम के बाद राजस्थान में मौसम का मिजाज ज्यादातर शुष्क रहने वाला है. पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक-दो जगह हल्की बारिश हुई, जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से सूखा रहा. डूंगरपुर में सबसे ज्यादा 2 मिमी बारिश दर्ज की गई. जैसलमेर में दिन का तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जबकि फतेहपुर सीकर में रात का सबसे कम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

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अगले 2-3 दिन में मानसून की विदाई के संकेत
मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान के कुछ और हिस्सों से मानसून की विदाई के लिए अगले 2-3 दिनों में परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं. ऐसे में प्रदेश में बारिश का दौर कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है. ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है.

24 सितंबर को कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम?
24 सितंबर को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. फिलहाल राज्य में व्यापक बारिश का कोई संकेत नहीं है. पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां काफी सीमित रहने की उम्मीद है. ऐसे में दिन के समय कई इलाकों में गर्मी का असर बना रह सकता है.

जैसलमेर सबसे गर्म, फतेहपुर में रात ठंडी
पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो जैसलमेर में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. वहीं फतेहपुर सीकर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा. यानी पश्चिमी राजस्थान में दिन के समय गर्मी अभी भी बनी हुई है, जबकि कुछ इलाकों में रात के तापमान में गिरावट महसूस होने लगी है.

27 सितंबर से फिर बदल सकता है मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 3-4 दिनों तक राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इसके बाद 27 सितंबर से कुछ इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है.

फिलहाल बारिश और आंधी का बड़ा अलर्ट नहीं
23 सितंबर की शाम के बाद प्रदेश के लिए भारी बारिश, तेज आंधी या गरज-चमक का कोई बड़ा येलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट इस इनपुट में नहीं दिया गया है. अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. पश्चिमी विक्षोभ को लेकर भी इस अवधि में किसी सक्रिय सिस्टम की जानकारी नहीं दी गई है. इसलिए फिलहाल प्रदेश में बड़े स्तर पर बारिश की गतिविधि की संभावना नहीं है.

मौसम बदलने पर ऐसे रखें सावधानी
हालांकि अभी मौसम ज्यादातर साफ रहने वाला है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मौसम अचानक बदल सकता है. अगर किसी इलाके में गरज-चमक के साथ बारिश या तेज हवा शुरू हो तो खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों से दूर रहें. मौसम विभाग का अलर्ट जारी होने पर बेवजह बाहर निकलने से बचें. खासकर आंधी के दौरान वाहन चलाते समय सावधानी रखें और सुरक्षित जगह पर रुकना बेहतर रहेगा.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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