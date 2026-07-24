/ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 16 जिले, बाड़मेर, जालोर समेत इन शहरों में IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update, 24 July: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार 24 जुलाई 2026 को सुबह 4 बजे तात्कालिक (Nowcast) मौसम चेतावनी जारी करते हुए राज्य के 16 जिलों में बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. यह चेतावनी अगले तीन घंटे तक प्रभावी रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में मौसम सबसे अधिक प्रभावित रहने की संभावना है. यहां कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसके चलते जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.



बाड़मेर में ऑरेंज अलर्ट, 15 जिलों में येलो वार्निंग

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आईएमडी के अनुसार बाड़मेर जिले और आसपास के इलाकों में हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के दौर भी देखने को मिल सकते हैं.

इसके अलावा जालौर, सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर, धौलपुर, जैसलमेर और बालोतरा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में भी मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण निचले इलाकों, अंडरपास और जलभराव वाले स्थानों पर पानी भर सकता है. इससे सड़क यातायात आंशिक रूप से प्रभावित होने की संभावना है. हालांकि येलो अलर्ट वाले जिलों में किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं जताई गई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मौसम अचानक बदल सकता है. तेज हवाओं के कारण पेड़ों की शाखाएं टूटने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और दृश्यता कम होने जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं.

लोगों के लिए मौसम विभाग की सलाह

आईएमडी ने लोगों से अपील की है कि मेघगर्जन के दौरान खुले मैदानों, खेतों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. बिजली चमकने के समय सुरक्षित भवन में शरण लें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. जिन इलाकों में जलभराव की संभावना हो, वहां वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें. दोपहिया वाहन चालकों और किसानों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है. तेज हवाओं के दौरान ढीले-ढाले सामान और होर्डिंग्स से भी दूरी बनाए रखने की अपील की गई है.

नाउकास्ट चेतावनी क्या होती है?

मौसम विभाग की ओर से जारी की जाने वाली नाउकास्ट चेतावनी अल्प अवधि के मौसम पूर्वानुमान पर आधारित होती है. यह आमतौर पर अगले दो से तीन घंटे के दौरान बनने वाली मौसम संबंधी परिस्थितियों की जानकारी देती है. ऐसे अलर्ट स्थानीय स्तर पर होने वाले तेज बारिश, आंधी, मेघगर्जन और बिजली गिरने जैसी घटनाओं से लोगों को पहले से सतर्क करने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं. इसलिए मौसम विभाग ने सभी संबंधित जिलों के लोगों से अपील की है कि वे ताजा मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें और जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.

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