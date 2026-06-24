/राजस्थान में पलटी मारेगा मौसम, 24 जून को इन इलाकों में आंधी-तूफान के साथ बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों लगातार आंधी-तूफान के साथ बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. इसके चलते दक्षिण-पश्चिम मानसून की गतिविधियां धीरे-धीरे प्रदेश में असर दिखाने लगी हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में गर्मी का असर अभी भी देखा जा रहा है.

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ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ और सवाई माधोपुर इलाकों में कहीं-कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है. इन इलाकों में बादल गरजने के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है.

इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी

इसके अलावा बीकानेर, चूरू, नागौर, डीडवाना-कुचामन, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटपूतली बहरोड़, अलवर, अजमेर, टोंक, दौसा, भरतपुर, डीग, खैरथल-तिजारा, सवाई माधोपुर और करौली जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिसको लेकर जयपुर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इधर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर के कई हिस्सों में दिन के वक्त गर्मी देखने को मिल रही है. हालांकि शाम के वक्त बादल छाने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. इससे तापमान में मामूली गिरावट देखी जा सकती है.

मौसम विभाग ने दी सलाह

मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के कई इलाकों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी है. ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सलाह देते हुए कहा है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने के लिए कहा है.

24 जून को मानसून दे सकता है दस्तक

आज यानी 24 जून को राजस्थान में मानसून की दस्तक होने के आसार हैं, जिससे मौसम सुहावना हो सकता है. वहीं, पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना सबसे ज्यादा है, जबकि पश्चिमी जिलों में गर्मी और उमस के बीच मौसम में धीरे-धीरे बदल सकता है.