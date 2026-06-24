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राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में 24 जून 2026 को पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश का अलर्ट जारी हुआ. कुछ जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट लागू है. 25 जून को भी कई जगहों पर बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 24, 2026, 05:28 PM|Updated: Jun 24, 2026, 05:28 PM
राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी
Image Credit: Rajasthan Weather UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 24 जून 2026 की शाम तक मौसम का मिजाज फिर बदला हुआ नजर आया. पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रही और कई जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. शाम के बाद भी कई इलाकों में तेज आंधी, बिजली चमकने और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है.

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ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में तेज आंधी और ओलावृष्टि का खतरा
मौसम विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, डीडवाना-कुचामन, झालावाड़ और झुंझुनूं जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इन क्षेत्रों में धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. शाम और रात के समय मौसम अचानक खराब हो सकता है.

जयपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट
बीकानेर, नागौर, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा और बारां जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक के साथ बारिश होने और कुछ स्थानों पर धूलभरी आंधी आने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश
राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक 35 मिलीमीटर वर्षा तिजारा में रिकॉर्ड की गई. वहीं बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. नागौर में न्यूनतम तापमान 30.6 डिग्री और सिरोही में सबसे कम 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

पश्चिमी राजस्थान में आंधी का असर रहेगा जारी
मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में 24 और 25 जून को भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है. बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कई क्षेत्रों में मेघगर्जन, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. जोधपुर और उदयपुर संभाग में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं.

25 जून को कैसा रहेगा मौसम
25 जून को भी प्रदेश के कई जिलों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है. बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में गरज-चमक के साथ बारिश, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. हालांकि दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है. वहीं मानसून की उत्तरी रेखा लगातार आगे बढ़ रही है और जून के अंत तथा जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने के संकेत हैं.

सावधानी बरतने की सलाह
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि मेघगर्जन और बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. तेज आंधी के समय कमजोर ढांचों और टिन शेड के नीचे खड़े न हों. किसान खेतों में काम करते समय मौसम की ताजा जानकारी लेते रहें. वाहन चालक बारिश और धूलभरी आंधी के दौरान सावधानी से वाहन चलाएं. जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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