/राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 24 जून 2026 की शाम तक मौसम का मिजाज फिर बदला हुआ नजर आया. पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रही और कई जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. शाम के बाद भी कई इलाकों में तेज आंधी, बिजली चमकने और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है.

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ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में तेज आंधी और ओलावृष्टि का खतरा

मौसम विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, डीडवाना-कुचामन, झालावाड़ और झुंझुनूं जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इन क्षेत्रों में धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. शाम और रात के समय मौसम अचानक खराब हो सकता है.

जयपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट

बीकानेर, नागौर, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा और बारां जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक के साथ बारिश होने और कुछ स्थानों पर धूलभरी आंधी आने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक 35 मिलीमीटर वर्षा तिजारा में रिकॉर्ड की गई. वहीं बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. नागौर में न्यूनतम तापमान 30.6 डिग्री और सिरोही में सबसे कम 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

पश्चिमी राजस्थान में आंधी का असर रहेगा जारी

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में 24 और 25 जून को भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है. बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कई क्षेत्रों में मेघगर्जन, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. जोधपुर और उदयपुर संभाग में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं.

25 जून को कैसा रहेगा मौसम

25 जून को भी प्रदेश के कई जिलों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है. बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में गरज-चमक के साथ बारिश, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. हालांकि दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है. वहीं मानसून की उत्तरी रेखा लगातार आगे बढ़ रही है और जून के अंत तथा जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने के संकेत हैं.

सावधानी बरतने की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि मेघगर्जन और बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. तेज आंधी के समय कमजोर ढांचों और टिन शेड के नीचे खड़े न हों. किसान खेतों में काम करते समय मौसम की ताजा जानकारी लेते रहें. वाहन चालक बारिश और धूलभरी आंधी के दौरान सावधानी से वाहन चलाएं. जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.