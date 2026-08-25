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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून ने अचानक ली करवट, जानिए आज कहां होगी भारी बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम फिर बदल गया है. आज 25 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अलर्ट है. भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published:Aug 25, 2026, 12:46 PM IST | Updated:Aug 25, 2026, 12:46 PM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून ने अचानक ली करवट, जानिए आज कहां होगी भारी बारिश
Image Credit: कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां तेज होने लगी हैं. 25 अगस्त को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, वहीं, कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है. इसके साथ ही कई इलाकों में मेघगर्जन और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र फिलहाल उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और उत्तर-पश्चिम पश्चिम बंगाल के आसपास सक्रिय है. मानसून ट्रफ लाइन अमृतसर और नजीबाबाद से होते हुए इस कम दबाव वाले क्षेत्र तक पहुंच रही है. इसके अलावा दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक बने अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन तथा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के वातावरण में नमी बढ़ी है. इसी वजह से प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई गई है.

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इन 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग की तात्कालिक चेतावनी के अनुसार कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, दौसा और सवाई माधोपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन होने का अनुमान है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इन इलाकों में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.


Rajasthan Weather Update

पश्चिमी राजस्थान में कमजोर रहेगा मानसून
जहां पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश इलाकों में मानसून कमजोर रहने का अनुमान है.

पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके बाद चूरू में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रहा. आने वाले दिनों में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जैसे सीमावर्ती जिलों में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

26 से 30 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम?
मौसम केंद्र जयपुर की 7-दिवसीय दैनिक रिपोर्ट के अनुसार 26 अगस्त को कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं उदयपुर और अजमेर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

27 अगस्त के बाद प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने का अनुमान है. हालांकि जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है. दूसरी ओर 26 से 30 अगस्त के बीच बीकानेर और जोधपुर संभाग में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग ने दी सावधानी बरतने की सलाह
मौसम केंद्र ने लोगों से अपील की है कि बारिश और बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें और ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक मौसम ऐप मौसम, मेघदूत और दामिनी के माध्यम से अपडेट लेते रहें.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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