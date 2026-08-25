/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून ने अचानक ली करवट, जानिए आज कहां होगी भारी बारिश

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां तेज होने लगी हैं. 25 अगस्त को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, वहीं, कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है. इसके साथ ही कई इलाकों में मेघगर्जन और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र फिलहाल उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और उत्तर-पश्चिम पश्चिम बंगाल के आसपास सक्रिय है. मानसून ट्रफ लाइन अमृतसर और नजीबाबाद से होते हुए इस कम दबाव वाले क्षेत्र तक पहुंच रही है. इसके अलावा दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक बने अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन तथा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के वातावरण में नमी बढ़ी है. इसी वजह से प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई गई है.
इन 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग की तात्कालिक चेतावनी के अनुसार कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, दौसा और सवाई माधोपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन होने का अनुमान है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार तेज हवाएं भी चल सकती हैं.
इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इन इलाकों में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.
पश्चिमी राजस्थान में कमजोर रहेगा मानसून
जहां पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश इलाकों में मानसून कमजोर रहने का अनुमान है.
पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके बाद चूरू में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रहा. आने वाले दिनों में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जैसे सीमावर्ती जिलों में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.
26 से 30 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम?
मौसम केंद्र जयपुर की 7-दिवसीय दैनिक रिपोर्ट के अनुसार 26 अगस्त को कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं उदयपुर और अजमेर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
27 अगस्त के बाद प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने का अनुमान है. हालांकि जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है. दूसरी ओर 26 से 30 अगस्त के बीच बीकानेर और जोधपुर संभाग में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना जताई गई है.
मौसम विभाग ने दी सावधानी बरतने की सलाह
मौसम केंद्र ने लोगों से अपील की है कि बारिश और बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें और ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक मौसम ऐप मौसम, मेघदूत और दामिनी के माध्यम से अपडेट लेते रहें.
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