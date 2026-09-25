/राजस्थान में फिर मौसम का यू-टर्न! नागौर-पाली-ब्यावर में बारिश का अलर्ट, जानें अपने जिले का हाल

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 25 सितंबर की शाम के बाद कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है. नागौर, पाली और ब्यावर जिलों के साथ आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान बादलों की गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं भी चल सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. हालांकि 25 सितंबर के लिए राजस्थान में कोई येलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है.
शाम के बाद बदल सकता है मौसम
नागौर, पाली और ब्यावर के कुछ हिस्सों में शाम के बाद बादल बनने और गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं. कहीं-कहीं अचानक तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. ऐसे में खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम में बदलाव पर नजर रखने की जरूरत है. नागौर के लिए 25 सितंबर को मुख्य रूप से साफ आसमान और किसी चेतावनी का उल्लेख नहीं है, इसलिए बारिश की संभावना स्थानीय और सीमित इलाकों तक रह सकती है.
30-40 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
मौसम में बदलाव के दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और मेघगर्जन का असर कुछ जगहों पर देखने को मिल सकता है. पाली के लिए भी 25 सितंबर को बारिश और गरज-चमक की संभावना अन्य पूर्वानुमानों में दिखाई गई है.
26 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?
26 सितंबर को मौसम में ज्यादा बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है. IMD के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में 26 सितंबर के लिए कोई चेतावनी नहीं है. नागौर में इस दिन मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है और अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. ब्यावर में भी 26 सितंबर को मुख्य रूप से साफ मौसम रहने और अधिकतम तापमान करीब 35.8 डिग्री रहने का अनुमान है.
पश्चिमी विक्षोभ का नहीं दिख रहा असर
25 और 26 सितंबर के लिए मौसम विभाग की चेतावनी में पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ा कोई खास अलर्ट नहीं है. पश्चिमी राजस्थान में दोनों दिन किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है. वहीं पूर्वी राजस्थान में 27 सितंबर से गरज-चमक और आंधी जैसे मौसम की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है.
फिलहाल येलो-ऑरेंज या रेड अलर्ट नहीं
राजस्थान में 25 और 26 सितंबर के लिए IMD ने येलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी नहीं किया है. 27 सितंबर से पूर्वी राजस्थान में गरज-चमक और तेज हवाओं से जुड़ी गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इसलिए फिलहाल मौसम का असर स्थानीय स्तर पर ही रहने की संभावना है.
बारिश और तेज हवा में ऐसे रखें बचाव
गरज-चमक या तेज हवाएं चलने के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. बारिश शुरू होने पर संभव हो तो सुरक्षित जगह पर रहें. तेज हवा के दौरान कमजोर होर्डिंग, टीन शेड और कच्ची संरचनाओं से दूरी बनाए रखें. बिजली चमकने के समय मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल से ज्यादा जरूरी है कि सुरक्षित जगह पर रहें.
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