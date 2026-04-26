/राजस्थान में अचानक बदला मौसम! अभी-अभी जारी हुआ बारिश का येलो अलर्ट, पढें ताजा अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में वर्तमान में राज्य के कुछ भागों में हीटवेव का दौर जारी है. इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर प्रदेश के कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में वर्तमान में राज्य के कुछ भागों में हीटवेव का दौर जारी है. अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है. आज सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 46.4 डिग्री दर्ज किया गया है.
राज्य के कुछ भागों में हीटवेव का दौर आगामी 24 से 48 घंटे जारी रहने की संभावना है. हालांकि, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने व बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने से आगामी 3-4 दिन मेघगर्जन के साथ आंधी (40-50 Kmph) व कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.
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आगामी दिनों में आंधी बारिश के प्रभाव से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट होने की प्रबल संभावना है.
मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने बारिश को लेकर प्रदेश के कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.
जिसमें नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बूंदी, कोटा, बीकानेर, अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारां, झालावाड़, बाड़मेर शामिल हैं. इसके साथ आसपास के क्षेत्रों में भी अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ बूंदा-बांदी, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर धूल के साथ तेज हवा (20-30 kmph) चलने की संभावना है.
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