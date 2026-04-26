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राजस्थान में अचानक बदला मौसम! अभी-अभी जारी हुआ बारिश का येलो अलर्ट, पढें ताजा अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में वर्तमान में राज्य के कुछ भागों में हीटवेव का दौर जारी है. इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर प्रदेश के कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Apr 26, 2026, 11:29 PM|Updated: Apr 26, 2026, 11:29 PM
राजस्थान में अचानक बदला मौसम! अभी-अभी जारी हुआ बारिश का येलो अलर्ट, पढें ताजा अपडेट
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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में वर्तमान में राज्य के कुछ भागों में हीटवेव का दौर जारी है. अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है. आज सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 46.4 डिग्री दर्ज किया गया है.

राज्य के कुछ भागों में हीटवेव का दौर आगामी 24 से 48 घंटे जारी रहने की संभावना है. हालांकि, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने व बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने से आगामी 3-4 दिन मेघगर्जन के साथ आंधी (40-50 Kmph) व कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.

आगामी दिनों में आंधी बारिश के प्रभाव से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट होने की प्रबल संभावना है.

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने बारिश को लेकर प्रदेश के कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.

जिसमें नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बूंदी, कोटा, बीकानेर, अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारां, झालावाड़, बाड़मेर शामिल हैं. इसके साथ आसपास के क्षेत्रों में भी अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ बूंदा-बांदी, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर धूल के साथ तेज हवा (20-30 kmph) चलने की संभावना है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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