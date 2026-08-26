/Rajasthan Weather: राजस्थान के 20 जिलों में झट से बदलने वाला है मौसम, आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे ये शहर

Rajasthan Weather Update, 26 August: राजस्थान में बुधवार को मौसम का मिजाज बदलता नजर आया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने ताजा Nowcast चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के 20 जिलों में येलो अलर्ट दिया है. विभाग के मुताबिक इन जिलों और आसपास के इलाकों में अगले तीन घंटे के दौरान मौसम खराब होने की संभावना है. मौसम विभाग की चेतावनी दोपहर 2 बजकर 26 मिनट पर जारी की गई है और यह अगले तीन घंटे के लिए मान्य है. इस दौरान कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.



इन जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट

IMD की चेतावनी के मुताबिक कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, सीकर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूंबर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनूं और खैरथल-तिजारा जिले येलो अलर्ट वाले क्षेत्रों में शामिल हैं. इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source



आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना

मौसम विभाग ने बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई है. ऐसे मौसम में खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. तेज हवा के दौरान पेड़, बिजली के खंभे और कमजोर ढांचों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है. IMD ने चेतावनी के साथ यह भी बताया है कि सामान्य तौर पर इस मौसम का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा. हालांकि, अचानक तेज हवा और बिजली गिरने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर परेशानी हो सकती है.



मौसम खराब हो तो सुरक्षित जगह रहें

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि मेघगर्जन या तेज हवाओं के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें. खुले मैदान में रहने से भी बचें और संभव हो तो किसी सुरक्षित पक्के स्थान पर चले जाएं. किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है. राजस्थान में मानसून की गतिविधियों के बीच आने वाले घंटों में मौसम में बदलाव जारी रहने की संभावना है. ऐसे में स्थानीय लोग IMD के ताजा अपडेट पर नजर रखें और चेतावनी वाले क्षेत्रों में जरूरी सावधानी बरतें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!