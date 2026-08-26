/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! 26 अगस्त को इन जिलों में बारिश, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम हर रोज नया रूप दिखा रहा है. मानसून की गतिविधियां 26 अगस्त को भी एक्टिव रहने की संभावना है. मौसम केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश के साथ मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं का दौर रह सकता है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आगामी दिनों में कमजोर मानसून की स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है.

इन जिलों के लिए येलो अलर्ट

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26 अगस्त के लिए अजमेर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, खैरथल-तिजारा, बारां और कोटा सहित आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग की नाउकास्ट चेतावनी में इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश, मेघगर्जन, वज्रपात और झोंकेदार हवाओं की चेतावनी भी दी गई है. अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक जैसे जिलों में 26 अगस्त के लिए मौसम को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है.

25 अगस्त को कैसा रहा मौसम

मौसम केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अलवर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक 120 मिमी बारिश नादौती, सवाई माधोपुर में रिकॉर्ड की गई. राज्य में पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा.

25 अगस्त को श्रीगंगानगर में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं कोटा में 17.6 मिमी और अलवर में 13 मिमी बारिश दर्ज की गई.

27 अगस्त से बारिश में कमी के संकेत

मौसम विभाग के अनुसार 27 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में फिर कमी आने की संभावना है. 27 और 28 अगस्त को कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

दैनिक पूर्वानुमान के मुताबिक, 27 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश संभव है. 28 अगस्त को भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश की संभावना बनी रहेगी. 29 अगस्त को मुख्य रूप से कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. 30 और 31 अगस्त को फिर जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है.

पश्चिमी राजस्थान में कमजोर रहेगा मानसून

जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक मानसून कमजोर रहने की संभावना है. 27 से 31 अगस्त के पूर्वानुमान में पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के संकेत हैं.

मौसम विभाग ने मेघगर्जन और तेज हवाओं के दौरान लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है. खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे रुकने से बचना चाहिए तथा मौसम संबंधी ताजा चेतावनियों पर नजर रखनी चाहिए.

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