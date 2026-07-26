/राजस्थान में बारिश का नया दौर, इन जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 26 जुलाई को मानसून एक बार फिर सक्रिय बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है.

राजधानी जयपुर समेत कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर और दौसा जिलों में कहीं-कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है.

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अगले 24 घंटे तक अच्छी बारिश का दौर

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी और सक्रिय मानसूनी तंत्र के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटे तक अच्छी बारिश का दौर जारी रह सकता है. कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है. ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.

येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 26 जुलाई को बीकानेर, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर, सिरोही जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी/घंटा और हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

बीते 24 घंटों के दौरान भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और उमस से लोगों को राहत मिली. बारिश के चलते शहरों की सड़कों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी पहुंचने से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है. खरीफ फसलों के लिए यह बारिश लाभदायक मानी जा रही है.

वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, फलोदी और श्रीगंगानगर के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना कम है. मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

2 से 3 दिन मानसून रहेगा सक्रिय

बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दो-तीन दिनों तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा और कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.