/राजस्थान में मौसम ने बदला रुख, 34 जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 26 जून 2026 की शाम मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. क्या हुआ, कहां हुआ, कितनी बारिश हुई, किस तरह का अलर्ट जारी किया गया, कौन-कौन से जिले प्रभावित रहेंगे और आगे मौसम कैसा रहेगा-इन सभी सवालों का जवाब मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट में सामने आया है. राज्य के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मेघगर्जन, आंधी और बारिश का दौर जारी है. कुछ जिलों में ऑरेंज और कई में येलो अलर्ट जारी किया गया है. तेज हवाओं, वज्रपात और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है.

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शाम के बाद बदलता मौसम, कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश

शाम होते-होते राजस्थान के कई इलाकों में बादल छा गए और मौसम सुहावना होने लगा. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है. कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली, जबकि कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने जैसी घटनाओं का भी खतरा बना हुआ है.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

नागौर, ब्यावर, अजमेर, डीडवाना-कुचामन, दौसा, अलवर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, डूंगरपुर, उदयपुर और टोंक जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ गरज-चमक, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, वज्रपात, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

येलो अलर्ट वाले जिले भी रहें सावधान

जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, खैरथल-तिजारा, डीग, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, धौलपुर, भरतपुर, कोटपूतली-बहरोड़, बीकानेर और पाली जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां हल्के से मध्यम मेघगर्जन, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे का मौसम हाल

पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी हिस्सों में भी कुछ इलाकों में बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश अकलेरा (झालावाड़) में 51.0 मिमी दर्ज की गई. फलौदी में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि पिलानी में न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा.

अगले 2–3 दिन ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग का अनुमान है कि बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन तक गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है. मानसून धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इसकी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.

27 जून का मौसम पूर्वानुमान

27 जून को भी राजस्थान में कई जगहों पर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. पूर्वी राजस्थान में गरज-चमक के साथ बारिश जारी रह सकती है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में कहीं-कहीं मौसम साफ भी रह सकता है. कुछ जिलों में आंधी और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा.

सावधानियां जरूरी

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें. बिजली गिरने के समय पेड़ों के नीचे खड़े न हों और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें. किसानों और यात्रियों को भी विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि अचानक मौसम बदलने से नुकसान की संभावना बनी रहती है.