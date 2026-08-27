Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan Weather Update: बारिश के बीच राजस्थान में फिर मौसम का अलर्ट, इन 8 जिलों में आंधी और वज्रपात का खतरा

Rajasthan Weather Update: बारिश के बीच राजस्थान में फिर मौसम का अलर्ट, इन 8 जिलों में आंधी और वज्रपात का खतरा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 27 अगस्त को मौसम बदलने की संभावना है. सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर में येलो अलर्ट है. मेघगर्जन, बिजली और 30-40 KM प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 27, 2026, 06:52 AM IST | Updated:Aug 27, 2026, 06:52 AM IST
Rajasthan Weather Update: बारिश के बीच राजस्थान में फिर मौसम का अलर्ट, इन 8 जिलों में आंधी और वज्रपात का खतरा
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी तत्काल मौसम चेतावनी के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. येलो अलर्ट जारी किया गया है.

27 अगस्त को इन जिलों में मौसम बदलेगा
चेतावनी में सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर को शामिल किया गया है. इन जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है. बादल घिरने के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. हवाओं की गति करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना बताई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 27 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, वहीं, कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में 27 और 28 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान में इस अवधि के दौरान मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने का पूर्वानुमान है.

कहां बारिश की ज्यादा संभावना
27 अगस्त के दैनिक पूर्वानुमान में जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. इसका मतलब यह है कि पूरे राजस्थान में एक साथ बारिश नहीं होगी. बारिश का असर मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों के कुछ स्थानों तक सीमित रह सकता है. मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, 28 अगस्त को भी भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

Image

आंधी और बिजली का क्या असर पड़ सकता है
मौसम चेतावनी का प्रमुख असर अचानक तेज हवा, गरज-चमक और बिजली गिरने के जोखिम से जुड़ा है. 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा के दौरान खुले स्थानों पर सावधानी रखना जरूरी होगा. कमजोर ढांचे, अस्थायी होर्डिंग, पेड़ या बिजली के तार प्रभावित हो सकते हैं. जारी चेतावनी में सामान्य तौर पर किसी बड़े विशेष प्रभाव की संभावना नहीं बताई गई है.

लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए
बारिश और मेघगर्जन के दौरान खुले मैदान, खेत, ऊंचे स्थान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए. मौसम केंद्र की सलाह के अनुसार मेघगर्जन के समय पेड़ के नीचे शरण नहीं लेनी चाहिए और सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए. बिजली चमकने के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना बेहतर रहेगा. वाहन चलाते समय अचानक बारिश और तेज हवा की स्थिति में गति नियंत्रित रखें.

किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से मौसम के तत्काल अपडेट पर नजर रखनी चाहिए. बारिश की संभावना वाले समय में खुले खेतों में काम करने से बचना और बिजली गिरने की आशंका के दौरान सुरक्षित स्थान पर जाना जरूरी है.

पश्चिमी राजस्थान में क्या रहेगा मौसम
पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में कमजोर मानसूनी परिस्थितियां जारी रहने की संभावना है. 27 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है.

आगे कैसा रहेगा मौसम
मौसम केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार 27 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में फिर से कमी आने की संभावना है. हालांकि कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में 27 और 28 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan Weather: राजस्थान के 20 जिलों में झट से बदलने वाला है मौसम, आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे ये शहर

Rajasthan Weather Update: सावधान! उदयपुर से अजमेर तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! 26 अगस्त को इन जिलों में बारिश, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Weather Update

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan Weather Update: बारिश के बीच राजस्थान में फिर मौसम का अलर्ट, इन 8 जिलों में आंधी और वज्रपात का खतरा
2
3
4
5