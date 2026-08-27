/Rajasthan Weather Update: बारिश के बीच राजस्थान में फिर मौसम का अलर्ट, इन 8 जिलों में आंधी और वज्रपात का खतरा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी तत्काल मौसम चेतावनी के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. येलो अलर्ट जारी किया गया है.

27 अगस्त को इन जिलों में मौसम बदलेगा

चेतावनी में सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर को शामिल किया गया है. इन जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है. बादल घिरने के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. हवाओं की गति करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना बताई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 27 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, वहीं, कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में 27 और 28 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान में इस अवधि के दौरान मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने का पूर्वानुमान है.

कहां बारिश की ज्यादा संभावना

27 अगस्त के दैनिक पूर्वानुमान में जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. इसका मतलब यह है कि पूरे राजस्थान में एक साथ बारिश नहीं होगी. बारिश का असर मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों के कुछ स्थानों तक सीमित रह सकता है. मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, 28 अगस्त को भी भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

आंधी और बिजली का क्या असर पड़ सकता है

मौसम चेतावनी का प्रमुख असर अचानक तेज हवा, गरज-चमक और बिजली गिरने के जोखिम से जुड़ा है. 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा के दौरान खुले स्थानों पर सावधानी रखना जरूरी होगा. कमजोर ढांचे, अस्थायी होर्डिंग, पेड़ या बिजली के तार प्रभावित हो सकते हैं. जारी चेतावनी में सामान्य तौर पर किसी बड़े विशेष प्रभाव की संभावना नहीं बताई गई है.

लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए

बारिश और मेघगर्जन के दौरान खुले मैदान, खेत, ऊंचे स्थान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए. मौसम केंद्र की सलाह के अनुसार मेघगर्जन के समय पेड़ के नीचे शरण नहीं लेनी चाहिए और सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए. बिजली चमकने के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना बेहतर रहेगा. वाहन चलाते समय अचानक बारिश और तेज हवा की स्थिति में गति नियंत्रित रखें.

किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से मौसम के तत्काल अपडेट पर नजर रखनी चाहिए. बारिश की संभावना वाले समय में खुले खेतों में काम करने से बचना और बिजली गिरने की आशंका के दौरान सुरक्षित स्थान पर जाना जरूरी है.

पश्चिमी राजस्थान में क्या रहेगा मौसम

पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में कमजोर मानसूनी परिस्थितियां जारी रहने की संभावना है. 27 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है.

आगे कैसा रहेगा मौसम

मौसम केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार 27 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में फिर से कमी आने की संभावना है. हालांकि कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में 27 और 28 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है.