/Rajasthan Weather Update: बस कुछ ही देर में राजस्थान के 5 जिलों को जमकर भिगोएगी बारिश, इन शहरों में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather 27 August: राजस्थान में मानसून के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने गुरुवार सुबह जारी तत्कालिक मौसम चेतावनी में प्रदेश के कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.



राजस्थान में मानसून की रफ्तार यूं तो, अब धीमी पड़ने के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक 28 अगस्त से अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम रहने और कमजोर मानसूनी परिस्थितियां बने रहने की संभावना है.

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आज इन संभागों में बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार आज भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है.



दक्षिण-पूर्वी UP के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र

फिलहाल कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है. इसके प्रभाव से पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश हुई. झालावाड़ के बकानी में सबसे ज्यादा 114 मिमी बारिश दर्ज की गई.



पश्चिमी राजस्थान में बढ़ी गर्मी

बारिश की गतिविधियां कम होने के साथ पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में तापमान भी बढ़ा है. यहां अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. श्रीगंगानगर में प्रदेश का सबसे अधिक 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से करीब 3.5 डिग्री ज्यादा रहा.



सितंबर के पहले सप्ताह में फिर बढ़ सकती है बारिश

मौसम विभाग ने आगे राहत के संकेत भी दिए हैं. 4 से 7 सितंबर के बीच पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दोबारा बढ़ने की संभावना जताई गई है. यानी अगस्त के आखिरी दिनों में मानसून कमजोर रह सकता है, लेकिन सितंबर के पहले सप्ताह में पूर्वी राजस्थान में फिर बारिश का दौर सक्रिय हो सकता है.



अगले तीन घंटे अहम

जयपुर मौसम केंद्र की ओर से यह Nowcast चेतावनी 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:15 बजे जारी की गई है. इसमें चेतावनी को अगले तीन घंटे के लिए वैध बताया गया है. इस दौरान मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है. खासकर खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को तेज हवाओं और मेघगर्जन के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.



तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. ऐसे में सड़क पर वाहन चलाने वालों को भी सतर्क रहने की जरूरत है. पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों के आसपास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है. बारिश के दौरान विजिबिलिटी कम होने और सड़क पर फिसलन बढ़ने से यातायात भी प्रभावित हो सकता है.



बाकी राजस्थान में फिलहाल बड़ा अलर्ट नहीं

मौसम विभाग के जारी नक्शे में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को फिलहाल किसी बड़े चेतावनी क्षेत्र में नहीं रखा गया है. ज्यादातर जिलों में किसी विशेष मौसम चेतावनी का संकेत नहीं दिया गया है. हालांकि मानसून के दौरान स्थानीय स्तर पर मौसम तेजी से बदल सकता है. ऐसे में जिन इलाकों में बादल बन रहे हों, वहां अचानक बारिश और तेज हवा का दौर देखने को मिल सकता है.



लोगों से सावधानी बरतने की अपील

येलो अलर्ट के बीच मौसम विभाग ने लोगों को मेघगर्जन के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है. तेज हवा या बारिश के दौरान खुले स्थानों पर रहने से बचना बेहतर होगा. बिजली चमकने के दौरान पेड़ या खुले मैदान के बजाय सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए. फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी अगले तीन घंटों के लिए है. इसके बाद मौसम की स्थिति के आधार पर नया Nowcast या अपडेट जारी किया जा सकता है.

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