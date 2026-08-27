Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan Weather Update: बस कुछ ही देर में राजस्थान के 5 जिलों को जमकर भिगोएगी बारिश, इन शहरों में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: बस कुछ ही देर में राजस्थान के 5 जिलों को जमकर भिगोएगी बारिश, इन शहरों में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने 27 अगस्त को सुबह जारी Nowcast में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और बयाना जिले व आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 27, 2026, 12:23 PM IST | Updated:Aug 27, 2026, 12:23 PM IST
Rajasthan Weather Update: बस कुछ ही देर में राजस्थान के 5 जिलों को जमकर भिगोएगी बारिश, इन शहरों में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी
Image Credit: Rajasthan Weather 27 August

Rajasthan Weather 27 August: राजस्थान में मानसून के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने गुरुवार सुबह जारी तत्कालिक मौसम चेतावनी में प्रदेश के कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.


राजस्थान में मानसून की रफ्तार यूं तो, अब धीमी पड़ने के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक 28 अगस्त से अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम रहने और कमजोर मानसूनी परिस्थितियां बने रहने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

आज इन संभागों में बारिश के आसार
मौसम विभाग के अनुसार आज भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है.


दक्षिण-पूर्वी UP के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र
फिलहाल कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है. इसके प्रभाव से पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश हुई. झालावाड़ के बकानी में सबसे ज्यादा 114 मिमी बारिश दर्ज की गई.


पश्चिमी राजस्थान में बढ़ी गर्मी
बारिश की गतिविधियां कम होने के साथ पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में तापमान भी बढ़ा है. यहां अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. श्रीगंगानगर में प्रदेश का सबसे अधिक 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से करीब 3.5 डिग्री ज्यादा रहा.


सितंबर के पहले सप्ताह में फिर बढ़ सकती है बारिश
मौसम विभाग ने आगे राहत के संकेत भी दिए हैं. 4 से 7 सितंबर के बीच पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दोबारा बढ़ने की संभावना जताई गई है. यानी अगस्त के आखिरी दिनों में मानसून कमजोर रह सकता है, लेकिन सितंबर के पहले सप्ताह में पूर्वी राजस्थान में फिर बारिश का दौर सक्रिय हो सकता है.


अगले तीन घंटे अहम
जयपुर मौसम केंद्र की ओर से यह Nowcast चेतावनी 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:15 बजे जारी की गई है. इसमें चेतावनी को अगले तीन घंटे के लिए वैध बताया गया है. इस दौरान मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है. खासकर खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को तेज हवाओं और मेघगर्जन के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.


तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. ऐसे में सड़क पर वाहन चलाने वालों को भी सतर्क रहने की जरूरत है. पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों के आसपास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है. बारिश के दौरान विजिबिलिटी कम होने और सड़क पर फिसलन बढ़ने से यातायात भी प्रभावित हो सकता है.


बाकी राजस्थान में फिलहाल बड़ा अलर्ट नहीं
मौसम विभाग के जारी नक्शे में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को फिलहाल किसी बड़े चेतावनी क्षेत्र में नहीं रखा गया है. ज्यादातर जिलों में किसी विशेष मौसम चेतावनी का संकेत नहीं दिया गया है. हालांकि मानसून के दौरान स्थानीय स्तर पर मौसम तेजी से बदल सकता है. ऐसे में जिन इलाकों में बादल बन रहे हों, वहां अचानक बारिश और तेज हवा का दौर देखने को मिल सकता है.


लोगों से सावधानी बरतने की अपील
येलो अलर्ट के बीच मौसम विभाग ने लोगों को मेघगर्जन के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है. तेज हवा या बारिश के दौरान खुले स्थानों पर रहने से बचना बेहतर होगा. बिजली चमकने के दौरान पेड़ या खुले मैदान के बजाय सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए. फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी अगले तीन घंटों के लिए है. इसके बाद मौसम की स्थिति के आधार पर नया Nowcast या अपडेट जारी किया जा सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

Rajasthan Weather Update: बारिश के बीच राजस्थान में फिर मौसम का अलर्ट, इन 8 जिलों में आंधी और वज्रपात का खतरा

Rajasthan Weather: राजस्थान के 20 जिलों में झट से बदलने वाला है मौसम, आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे ये शहर

Rajasthan Weather Update: सावधान! उदयपुर से अजमेर तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Weather Update

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan Weather Update: बस कुछ ही देर में राजस्थान के 5 जिलों को जमकर भिगोएगी बारिश, इन शहरों में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी
2
3
4
5