Rajasthan Weather Update: कड़ाके की सर्दी से कांपे राजस्थानवासी, इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी

Rajasthan Weather Update: शुक्रवार सुबह से जयपुर सहित आसपास के जिलों में बादल छाए रहे. ठंडी हवाओं के कारण सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ी, जिससे ग्रामीण इलाकों में पाला जमने की स्थिति बनी. सीकर, जयपुर और नागौर समेत कई शहरों में बीते दो दिनों में तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है.

शेखावाटी में ठंड का सबसे ज्यादा असर

कड़ाके की सर्दी का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है. यहां हवा में नमी और पारे में अचानक आई गिरावट के कारण खेतों में बर्फ की परत जमी नजर आई. मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले दिनों में प्रदेश में तेज ठंड और शीतलहर चलने की आशंका जताई है. विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राजस्थान में सर्दी का असर अधिक बना रह सकता है.

तापमान और आर्द्रता का हाल

मौसम विभाग की डेली डेटा रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 29.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान करौली में 3.6 डिग्री सेल्सियस रहा. प्रेक्षणों के मुताबिक प्रदेश में आर्द्रता 35 से 60 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई.

राजस्थान की AQI रिपोर्ट

शुक्रवार देर रात राजस्थान की औसत AQI 189 दर्ज की गई, जो हवा की अस्वस्थ श्रेणी को दर्शाती है. प्रमुख शहरों में स्थिति और गंभीर रही. भिवाड़ी में AQI 402, श्रीगंगानगर में 314 और चूरू में 302 दर्ज की गई, जो हवा को खतरनाक श्रेणी में रखती है. इसके अलावा भरतपुर में 267 और अलवर में 215 AQI रही. वहीं, सबसे कम प्रदूषित शहर पुष्कर रहा, जहां AQI 144 दर्ज की गई.

मौसम शुष्क, लेकिन शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, पहाड़ी इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त हो चुका है, जिसके चलते मैदानी क्षेत्रों में ठंडी हवाएं सक्रिय हो गई हैं. इसके कारण प्रदेश में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है. हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान चूरू, झुंझुनूं, सीकर और नागौर जिलों में कोल्ड-वेव (शीतलहर) चलने का अलर्ट जारी किया गया है.





