/राजस्थान के 6 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहा मौसम, इन शहरों की ओर तेजी से आ रहे काले बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य के कई जिलों के लिए तात्कालिक (Nowcast) येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार आगामी तीन घंटों के दौरान पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है. प्रभावित क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ-साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने और मौसम संबंधी आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील की है.

इन जिलों में मौसम बिगड़ने की संभावना

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आईएमडी द्वारा जारी येलो वार्निंग के अनुसार बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम की गतिविधियां तेज हो सकती हैं. इन इलाकों में अचानक बादल छाने, तेज हवाएं चलने और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि स्थानीय स्तर पर मौसम में तेजी से बदलाव हो सकता है, इसलिए लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए.

तेज हवाओं और बिजली गिरने का भी खतरा

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गरज-चमक के दौरान बिजली गिरने की आशंका भी बनी रहेगी. तेज हवाओं के कारण कमजोर पेड़ों की शाखाएं टूट सकती हैं, अस्थायी ढांचे, टीन शेड और होर्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में लोगों को पेड़ों के नीचे खड़े होने, खुले मैदानों में रुकने और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है. वाहन चालकों को भी खराब मौसम के दौरान सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की हिदायत दी गई है क्योंकि बारिश के दौरान दृश्यता कम हो सकती है.

किसानों और आमजन के लिए विशेष एडवाइजरी

आईएमडी ने किसानों से कहा है कि मौसम खराब होने की स्थिति में खेतों में काम करने से बचें और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं. खुले में रखी कृषि उपज और उपकरणों को सुरक्षित रखने की सलाह भी दी गई है. वहीं आम नागरिकों से कहा गया है कि तेज हवा के दौरान घरों की छतों या बालकनी में रखी ढीली वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो. यदि आवश्यक न हो तो खराब मौसम के दौरान घर से बाहर निकलने से बचें.

प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश

मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन को भी संभावित मौसम परिवर्तन को देखते हुए सतर्क रहने को कहा है. आपातकालीन सेवाओं को तैयार रखने, संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ाने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे केवल मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.

मौसम विभाग ने जारी की सावधानी की सलाह

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसूनी गतिविधियों के प्रभाव से राजस्थान के कुछ हिस्सों में स्थानीय स्तर पर मौसम तेजी से बदल सकता है. हालांकि यह नाउकास्ट चेतावनी सीमित समय के लिए जारी की गई है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार आगामी घंटों में नए अलर्ट भी जारी किए जा सकते हैं. ऐसे में नागरिकों से अपील की गई है कि वे मौसम के ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें. सतर्कता और समय पर सावधानी बरतकर संभावित जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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