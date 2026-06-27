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राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, जानें 27 जून को कैसा रहेगा मौसम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में लगातार तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. ऐसे में मौसम विभाग आज यानी 27 जून के लिए कई जिलों में बारिश जारी रहने को लेकर अलर्ट जारी किया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jun 27, 2026, 01:21 PM|Updated: Jun 27, 2026, 01:21 PM
राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, जानें 27 जून को कैसा रहेगा मौसम
Image Credit: Rajasthan Weather UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है. अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली. ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों के दौरान पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक, जयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, दौसा, भरतपुर और अलवर के साथ कई जिलों में हल्की के साथ मध्यम बारिश हुई. इसके साथ ही कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया.

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सक्रिय मानसूनी तंत्र का असर
मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय मानसूनी तंत्र के असर से प्रदेश में बारिश लगातार बढ़ रही हैं. पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर बादल गरजने के साथ बारिश हो सकती है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

किसानों को हो रहा बारिश से फायदा
इस बारिश का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को हो रहा है. खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आई है और खेतों में पर्याप्त नमी मिलने से बाजरा, मूंग, उड़द, सोयाबीन और मक्का जैसी फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं. ऐसे में कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अगले कुछ दिन और बारिश होती रही तो इस बार खरीफ सीजन बेहतर हो सकता है.

हालांकि लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या हो रही है. वहीं, निचले इलाकों में पानी भरने से यातायात पर असर पड़ा और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

27 जून को कैसा रहेगा मौसम का हाल?
मौसम विभाग का कहना है 27 जून को कई जिलों में तेज बारिश, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है. ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े नहीं होने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह देते हुए अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग का मानना है कि जून के आखिरी सप्ताह तक मानसून प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आ जाएगा, जिससे राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में और तेजी हो सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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