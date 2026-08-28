/Rajasthan Weather Update: राखी बांधने निकलने से पहले पढ़ें IMD का अपडेट, राजस्थान के इन जिलों में सुहाना रहेगा मौसम

Rajasthan Weather Update: आज देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें अपने मायके और भाइयों के घर पहुंच रही हैं. वहीं, राजस्थान में आज 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने और मानसून परिस्थितियां कमजोर रहने की प्रबल संभावना है. पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में स्थानीय स्तर पर बारिश का दौर जारी रह सकता है.

28 अगस्त को इन संभागों में बारिश के आसार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 28 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में बादल बनने और हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रह सकता है.

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यहां नहीं हैं बारिश के आसार

अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक समेत पूर्वी राजस्थान के कई जिलों के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई है. पश्चिमी राजस्थान में बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, फलोदी और श्रीगंगानगर सहित तमाम जिलों में भी 28 अगस्त के लिए कोई चेतावनी नहीं है.

29 अगस्त से बारिश और सीमित होगी

29 अगस्त को उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, वहीं, पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. 30 अगस्त को भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान है. 31 अगस्त को भरतपुर और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है. इसी दिन जोधपुर संभाग में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है.

सितंबर की शुरुआत में फिर बढ़ सकती है बारिश

1 सितंबर को भरतपुर और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है, वहीं, पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रह सकता है. 2 सितंबर को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश का पूर्वानुमान है.

मौसम विभाग ने इसके बाद सितंबर के प्रथम सप्ताह यानी 4 से 7 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है. यानी अगस्त के आखिरी दिनों में कमजोर पड़ा मानसून सितंबर के शुरुआती दिनों में दोबारा सक्रिय हो सकता है.

27 अगस्त को श्रीगंगानगर सबसे गर्म

27 अगस्त को राजस्थान में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा. इस दौरान श्रीगंगानगर में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जयपुर में अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री, जोधपुर में 35.7 डिग्री और बीकानेर में 38.8 डिग्री सेल्सियस रहा.

सितंबर में बारिश बढ़ने के संकेत

मौसम केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार, 28 अगस्त से अगले एक सप्ताह तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम रहने और कमजोर मानसूनी परिस्थितियां बनने की प्रबल संभावना है. ऐसे में लोगों को कुछ दिनों तक तेज बारिश के दौर से राहत मिल सकती है, लेकिन सितंबर के पहले सप्ताह में पूर्वी राजस्थान में फिर से बारिश बढ़ने के संकेत हैं.