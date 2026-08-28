/Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 6 जिलों पर मेहरबान होगा मौसम, बस कुछ देर की बात और फिर होगी ताबड़तोड़ बारिश

Rajasthan Weather 28 August: राजस्थान में बारिश का दौर जारी है और अब पूर्वी हिस्से के कई जिलों में मौसम बदलने की संभावना है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, बारां और धौलपुर जिलों के साथ आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग ने अगले तीन घंटे के मौसम को लेकर यह चेतावनी जारी की है.

मेघगर्जन के साथ चलेंगी तेज हवाएं

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मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है. इसके साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. मौसम में इस बदलाव के चलते लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. खासतौर पर खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम बिगड़ने पर सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया है.

पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें

मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली और मेघगर्जन की स्थिति में सावधानी बरतने की सलाह दी है. चेतावनी के दौरान पेड़ के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए. तेज हवा या बारिश शुरू होने पर सुरक्षित स्थान पर रहना बेहतर रहेगा. येलो अलर्ट का मतलब किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन मौसम की स्थिति अचानक बदल सकती है. ऐसे में लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

पूर्वी राजस्थान में मौसम का असर

करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, बारां और धौलपुर में मौसम बदलने से तापमान में भी कुछ राहत मिल सकती है. बारिश होने से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि तेज हवाओं के कारण स्थानीय स्तर पर पेड़ या कमजोर होर्डिंग आदि गिरने जैसी स्थिति बन सकती है.

मौसम विभाग का यह अलर्ट फिलहाल अगले तीन घंटे के लिए जारी किया गया है. ऐसे में संबंधित जिलों के लोगों को इस अवधि में विशेष सतर्क रहने की जरूरत है. वहीं राजस्थान के अन्य हिस्सों में मौसम की स्थिति अलग-अलग रह सकती है.

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