/राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, अगले एक सप्ताह मौसम रहेगा शुष्क, 3-4 सितंबर से फिर बढ़ेगी बारिश

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Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां अगले एक सप्ताह तक कमजोर रहने की संभावना है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि, पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है.
पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में गर्मी का असर भी देखने को मिला. यहां अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. जबकि प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.
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राजस्थान में अगले एक सप्ताह कैसा रहेगा मौसम ?
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आगामी एक सप्ताह बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश हिस्सों में मानसून की परिस्थितियां कमजोर रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकांश इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है.
पूर्वी राजस्थान में भी केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार लगाए जा रहे हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश में व्यापक बारिश की गतिविधियां कम रहने की संभावना है.
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3-4 सितंबर से फिर बढ़ सकती है बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, 3-4 सितंबर से पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है. यानी सितंबर की शुरुआत में प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है और बारिश का दौर बढ़ सकता है.
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