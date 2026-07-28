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Rajasthan Weather Update: भयंकर बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! एक्टिव हो गया है मानसून, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 28 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, जबकि 29 जुलाई से कई संभागों में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश होने की संभावना है. 30 जुलाई से 2 अगस्त तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा. फिलहाल जयपुर सहित 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Jul 28, 2026, 05:55 AM IST | Updated:Jul 28, 2026, 05:55 AM IST
Rajasthan Weather Update: भयंकर बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! एक्टिव हो गया है मानसून, IMD ने जारी किया अलर्ट
Image Credit: AI Generated image

Rajasthan Mausam Update: राजस्थान में कुछ दिनों की कमजोरी के बाद मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने प्रदेश के लिए ताजा मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र (डिप्रेशन) का असर आगामी दिनों में राजस्थान पर भी देखने को मिलेगा. इसके चलते 28 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी और 29 जुलाई से प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी तथा कुछ स्थानों पर अतिभारी वर्षा होने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को मौसम के लगातार अपडेट पर नजर रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है.


आज 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी

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मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों के लिए जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद सहित आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. विभाग के अनुसार खराब मौसम के दौरान दृश्यता कम हो सकती है और तेज हवाओं के कारण अस्थायी ढांचे तथा कमजोर पेड़ों की शाखाओं को नुकसान पहुंच सकता है.


28 जुलाई से बढ़ेगी बारिश की गतिविधियां

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 28 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेंगी. इन क्षेत्रों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर मेघगर्जन और तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिल सकता है.


29 जुलाई को कई संभागों में भारी से अतिभारी बारिश के आसार

आईएमडी के अनुसार 29 जुलाई से बारिश का दायरा और अधिक बढ़ जाएगा. इस दौरान कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है. प्रशासन को जलभराव वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने की सलाह दी गई है.


2 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून

मौसम विभाग का कहना है कि 30 जुलाई से 2 अगस्त तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना रहेगा. इस अवधि में रुक-रुक कर बारिश, मेघगर्जन और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. लगातार बारिश के चलते नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है.


लोगों के लिए जारी की गई एडवाइजरी

मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचें. तेज मेघगर्जन के समय पेड़ों के नीचे खड़े न हों और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सुरक्षित स्थान पर शरण लें. वाहन चालकों को बारिश के दौरान सावधानीपूर्वक वाहन चलाने तथा मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है. आने वाले पांच दिनों में प्रदेश के कई जिलों में मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए समय-समय पर जारी होने वाले अपडेट पर नजर बनाए रखना आवश्यक होगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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