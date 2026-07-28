/राजस्थान के 17 जिलों को भिगोने आ रहे हैं काले बादल, भयंकर आधी-तूफान के साथ बरसेंगे बदरा, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने राजस्थान के लिए नया नाउकास्ट वेदर वार्निंग जारी किया है. विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है. जारी चेतावनी के अनुसार कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जबकि कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है.



इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

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मौसम विभाग के अनुसार अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश, मेघगर्जन, आकाशीय बिजली गिरने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है. इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. विभाग ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने, खुले मैदान में रहने तथा बिजली के खंभों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें.



येलो अलर्ट वाले जिले

इसके अलावा नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में मौसम तेजी से बदल सकता है और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं.



किसानों और आमजन के लिए विशेष सलाह

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों में चल रहे कृषि कार्यों के दौरान मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखें. खराब मौसम के दौरान खेतों में काम करने से बचें तथा कृषि उपकरणों को सुरक्षित स्थान पर रखें. वहीं आम लोगों से अपील की गई है कि तेज बारिश और आंधी के समय सुरक्षित भवनों में रहें तथा बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों से दूरी बनाए रखें.



प्रशासन भी अलर्ट मोड पर

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी सतर्क हो गया है. स्थानीय प्रशासन को संभावित जलभराव, तेज हवाओं और बिजली गिरने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं. विशेष रूप से निचले इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने की सलाह दी गई है.



अगले कुछ घंटे रहेंगे महत्वपूर्ण

मौसम विभाग के अनुसार यह चेतावनी अगले कुछ घंटों के लिए प्रभावी है और स्थानीय स्तर पर मौसम की तीव्रता अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकती है. ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट और प्रशासन की एडवाइजरी पर नजर बनाए रखें. यदि कहीं तेज बारिश, आंधी या आकाशीय बिजली की स्थिति बनती है तो सुरक्षित स्थान पर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें. विभाग का कहना है कि समय पर सावधानी बरतकर मौसम से होने वाले संभावित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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