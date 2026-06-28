/राजस्थान में तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, 28 जून को कैसा रहेगा मौसम?

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते कुछ दिनों से तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. ऐसे में 28 जून यानी आज राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है.
बीते दिन जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और आसपास के इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश हुई. वहीं, लगातार हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है. इस बारिश से किसानों के चेहरों पर भी खुशी लौट आई है क्योंकि खरीफ फसलों की बुवाई के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है.
राजस्थान में सक्रिय है मानसूनी सिस्टम
मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में सक्रिय मानसूनी सिस्टम और कम दबाव के इलाके के असर से आने वाले कुछ दिनों तक बारिश जारी रह सकती है. पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी है.
इधर, पश्चिमी राजस्थान में भी कई स्थानों पर बादल गरजने के साथ तेज बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है.
27 जून को इन इलाकों में हुई बारिश
बीते दिन जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ सहित कई जिलों में बारिश हुई. कई जगहों पर सड़कों पर पानी में भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई. निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है.
पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, जालोर और सिरोही के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई. हालांकि कुछ इलाकों में तेज हवाओं और आंधी की वजह बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है.
बिजली गिरने की आशंका
मौसम विभाग ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि भारी बारिश के दौरान नदी-नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें. बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए खुले स्थानों पर जाने से बचें. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश खरीफ फसलों, विशेषकर बाजरा, मूंग, उड़द, सोयाबीन और मक्का की बुवाई के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, जिससे किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं.
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