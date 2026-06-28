Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में बारिश को लेकर महा अलर्ट! भयंकर आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बौछारों से भीगेंगे ये 15 जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में बारिश को लेकर महा अलर्ट! भयंकर आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बौछारों से भीगेंगे ये 15 जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 28, 2026, 05:44 AM|Updated: Jun 28, 2026, 05:44 AM
राजस्थान में बारिश को लेकर महा अलर्ट! भयंकर आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बौछारों से भीगेंगे ये 15 जिले, पढ़ें वेदर अपडेट
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Weather Warning) जारी करते हुए कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है. विभाग के अनुसार आगामी कुछ घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद जताई गई है.


इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश तथा आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है. विभाग ने लोगों को विशेष सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

Add Zee News as a Preferred Source


येलो अलर्ट वाले जिलों में भी बरसेंगे बादल
इसके अलावा सीकर, नागौर, चूरू, पाली, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर बिजली चमकने की संभावना है.


लोगों के लिए सावधानी बरतना जरूरी
मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है. विशेष रूप से खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों, बिजली के खंभों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने को कहा गया है. किसानों को भी खेतों में काम करते समय मौसम की जानकारी लेते रहने और बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है. वाहन चालकों को तेज बारिश और कम दृश्यता के दौरान सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की हिदायत दी गई है.


प्रशासन को भी किया गया सतर्क
संभावित खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. स्थानीय प्रशासन को जलभराव, पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां रखने को कहा गया है.

मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की सक्रियता के चलते आगामी दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. ऐसे में नागरिकों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग की आधिकारिक चेतावनियों पर नजर रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

सुजानगढ़ में खेत के कुंड से मिला लापता बुजुर्ग का शव, इलाके में फैली सनसनी

दुकान के बाहर शराब पीने से रोका तो कर दी हत्या, जयपुर में दूल्हा समेत 4 गिरफ्तार

झालावाड़ में खूनी प्लॉट, जमीन के टुकड़े के लिए अपनों ने ही बहाया खून, भतीजे ने सीने में घोंपा चाकू!

राजस्थान के किसानों की होने वाली है बल्ले-बल्ले! बंपर कमाई कराने के लिए प्लान कर रही भजनलाल सरकार

झुंझुनूं में AI ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल! परिवार की महिलाओं की तस्वीरों से अश्लील फोटो बनाकर दी धमकी

जयपुर मेट्रो में गूंजे राजस्थान के सुर, कमायचा की मधुर तान पर मंत्रमुग्ध हुए यात्री, देखें वीडियो

आज़ादी के 76 साल बाद भी कुपोषण की मार, माताओं को नहीं मिल रहा भोजन, MTC केंद्र में 6 बच्चे भर्ती

EWS आरक्षण की भूमि-भवन पात्रता शर्तें हटाने की मांग तेज, झुंझुनूं में होगी जनसभा

निंबाहेड़ा में आत्महत्या केस ने लिया नया मोड़, सुसाइड नोट ने बदली पूरी जांच, कब्र से शव निकलवाकर कराया गया पोस्टमार्टम

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

मातम में बदल गई शादी की खुशियां, करंट से बुझ गया घर का इकलौता चिराग, दर्दनाक मौत

कोटा-बीकानेर प्रसूता मौत मामला, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सैंपल फेल

संभलकर रहें आज! राजस्थान के ज्यादातर जिलों में बदलेगा मौसम

राजस्थान में 600 डॉक्टर बिना अनुमति ड्यूटी से गायब, झुंझुनूं के भी 23 चिकित्सक सूची में शामिल

Pratapgarh: 15 साल की किशोरी पहुंची SP ऑफिस,बोली- 'मुझे बचा लीजिए, पापा दूसरी जगह शादी कराना चाहते हैं'

जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे ने बुजुर्ग पिता पर पोते के सामने बरसाए थप्पड़ और लात

डूंगरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का लगाया आरोप

Sri Ganganagar: हेरोइन तस्करी मामले में आरोपी की पत्नी भी गिरफ्तार, 4 साल से चला रहा था पाकिस्तान कनेक्शन

बहरोड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवे पार कर रहे बुजुर्ग और बाइक सवार की मौत

रिटायरमेंट के बाद नहीं चुन सकेंगे UPS, रेलवे बोर्ड ने जारी किया नया आदेश

राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, जानें 27 जून को कैसा रहेगा मौसम

केतन अग्रवाल मर्डर केस पहुंचा जोधपुर, गांव वाले बोले- 'लड़का सीधा है ऐसा नहीं कर सकता'

राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, जानें 27 जून को किस रेट मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

MSME Day: राजस्थान में पहली बार बड़ा आयोजन, CM भजनलाल शर्मा लॉन्च करेंगे 3 बड़ी नीतियां, बांटेंगे 13 करोड़ के चेक.

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

6 बच्चों की मां के साथ भागने की कोशिश, प्रेमी को ससुराल वालों ने पीट-पीटकर मार डाला

झालावाड़ में प्रेमी के साथ घर छोड़ने वाली 16 वर्षीय किशोरी का कोर्ट के आदेश पर गर्भपात, 23 सप्ताह की थी गर्भवती

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों में फिर से उछाल, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान के 7 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहे काले बादल! इन शहरों में गरज चमक के साथ होगी बारिश, अलर्ट जारी

राजस्थान में रॉकेट हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें ताजा अपडेट

कोटपूतली में कांग्रेस का शिक्षा व्यवस्था पर हमला, नेता बोले- पेपर लीक से 21 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित

जयपुर में 10 साल के अजमत की मौत बनी रहस्य, CCTV में अकेले गली में जाता दिया दिखाई

राजस्थान में मौसम ने बदला रुख, 34 जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

कौन हैं वायुसेना के जांबाज सार्जेंट सुरेंद्र मोगा? जिन्हें 'ऑपरेशन सिंदूर' में शहादत के लिए मिला सम्मान

दिल्ली से जयपुर लौटे अशोक गहलोत, 10 जनपथ, डोटासरा और BJP पर दिए बड़े बयान

XPO घोटाले के पीड़ितों का फूटा गुस्सा, झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर धरना, बोले वापस दिलाओ हमारी मेहनत की कमाई

झुंझुनूं में छत से घर में घुसा युवक, महिला को बेहोश कर सोने के चेन और नगदी लेकर फरार

TAGS:
Rajasthan Weather Update

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में बारिश को लेकर महा अलर्ट! भयंकर आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बौछारों से भीगेंगे ये 15 जिले, पढ़ें वेदर अपडेट
Rajasthan Weather Update
2
Rajasthan Crime
3
Rajasthan News
4
Rajasthan Crime
5
Rajasthan Crime