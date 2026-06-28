/राजस्थान में बारिश को लेकर महा अलर्ट! भयंकर आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बौछारों से भीगेंगे ये 15 जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Weather Warning) जारी करते हुए कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है. विभाग के अनुसार आगामी कुछ घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद जताई गई है.



इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश तथा आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है. विभाग ने लोगों को विशेष सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

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येलो अलर्ट वाले जिलों में भी बरसेंगे बादल

इसके अलावा सीकर, नागौर, चूरू, पाली, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर बिजली चमकने की संभावना है.



लोगों के लिए सावधानी बरतना जरूरी

मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है. विशेष रूप से खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों, बिजली के खंभों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने को कहा गया है. किसानों को भी खेतों में काम करते समय मौसम की जानकारी लेते रहने और बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है. वाहन चालकों को तेज बारिश और कम दृश्यता के दौरान सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की हिदायत दी गई है.



प्रशासन को भी किया गया सतर्क

संभावित खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. स्थानीय प्रशासन को जलभराव, पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां रखने को कहा गया है.

मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की सक्रियता के चलते आगामी दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. ऐसे में नागरिकों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग की आधिकारिक चेतावनियों पर नजर रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें.

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