/राजस्थान में तेज हवाएं, ओले और बारिश का खतरा, अगले 5 दिन मौसम बिगड़ने का अलर्ट!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 28 जून 2026 की शाम मौसम ने एक बार फिर करवट ली. कई जिलों में शाम के बाद आसमान में बादल छाए रहे और जगह-जगह हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिली. मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है, जिसके चलते आने वाले दिनों में भी मौसम अस्थिर रहने की संभावना है.

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कई जिलों में गरज-चमक और बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, डीडवाना-कुचामन, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, वारां, चित्तौड़गढ़, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर, कोटपूतली बहरोड़, डीग, भरतपुर, धौलपुर, खैरथल-तिजारा, हनुमानगढ़ तथा ब्यावर जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ 30-40 किमी/घंटा की तेज हवाएं, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है.

शाम के बाद बदला मौसम का मिजाज

दिनभर जहां कई इलाकों में उमस और गर्मी बनी रही, वहीं शाम ढलते ही कई हिस्सों में मौसम बदल गया. कुछ जगहों पर तेज हवा चली और बादलों की आवाजाही के बीच रुक-रुककर बारिश भी हुई. लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन बिजली गिरने की आशंका को लेकर सतर्कता भी बढ़ी रही.

पिछले 24 घंटे का मौसम हाल

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. पूर्वी राजस्थान के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश भी हुई. बांसवाड़ा के दानपुर में सर्वाधिक 75.0 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं फलौदी में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सबसे अधिक रहा.

तापमान में भी उतार-चढ़ाव

राज्य में न्यूनतम तापमान संगरिया (हनुमानगढ़) में 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अलवर में 23.0 डिग्री सेल्सियस रहा. दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण कई जगह मौसम अस्थिर बना हुआ है.

अगले कुछ दिनों का मौसम पूर्वानुमान

मौसम विभाग का अनुमान है कि बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है. कई जगहों पर मेघगर्जन भी देखने को मिलेगा.

जुलाई में बढ़ेगी बारिश की गतिविधि

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है. मानसून धीरे-धीरे पूरे राज्य में सक्रिय होता नजर आएगा.

सावधानियां

तेज बारिश और वज्रपात के दौरान खुले स्थानों में न रहें. पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और बिजली उपकरणों का सावधानी से उपयोग करें. तेज हवा के समय कच्चे और कमजोर ढांचों से दूरी बनाए रखें. मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर ही रहें.