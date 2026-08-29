/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश पर लगा ब्रेक! इन संभागों में ही बरसेंगे बादल, बाकी इलाकों में मौसम रहेगा शुष्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की रफ्तार एक बार फिर धीमी पड़ती नजर आ रही है. मौसम केंद्र जयपुर के 28 अगस्त के पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी एक सप्ताह प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून कमजोर रहने की संभावना है. इसके चलते ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है, वहीं, पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है.

29 अगस्त को कहां होगी बारिश?

29 अगस्त यानी शनिवार को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है. प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में बारिश की गतिविधियां सीमित रहेंगी.

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इस दौरान बारिश व्यापक स्तर पर होने के बजाय कुछ स्थानों तक सीमित रहने की संभावना है. ऐसे में जिन इलाकों में बादल सक्रिय होंगे, वहां स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है.

आज किसी जिले में नहीं है मौसम की चेतावनी

मौसम केंद्र जयपुर की जिला-वार चेतावनी के अनुसार, 29 अगस्त के लिए राजस्थान के किसी भी जिले में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. पूर्वी राजस्थान के अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर में मौसम साफ रहेगा.

पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, फलौदी और श्रीगंगानगर में भी मौसम साफ रहेगा.

पश्चिमी राजस्थान में मौसम रहेगा शुष्क

बीकानेर और जोधपुर समेत पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. ऐसे में इन क्षेत्रों में बारिश के बजाय गर्मी और उमस का असर महसूस हो सकता है. 28 अगस्त को श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

30 अगस्त से 3 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 30 अगस्त को उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, 31 अगस्त को भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में छिटपुट बारिश की संभावना है. 1 सितंबर को भरतपुर और उदयपुर, वहीं, 2 और 3 सितंबर को भी भरतपुर और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं. पश्चिमी राजस्थान में इस अवधि में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है.

3-4 सितंबर से फिर बढ़ सकती है बारिश

आगामी सप्ताह का सबसे अहम संकेत यह है कि 3-4 सितंबर से पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में फिर बढ़ोतरी हो सकती है.

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