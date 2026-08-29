/सावन खत्म होते ही राजस्थान में थमी मानसून की रफ्तार, पूर्वी हिस्सों में छिटपुट हल्की बारिश की संभावना, पढ़ें 7 दिन का वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update 29 August: राजस्थान में अगले एक सप्ताह मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के कई संभागों में इस दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है. बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम रहने का अनुमान है.



कई हिस्सों में शुष्क रहेगा मौसम

अगले सात दिनों के दौरान राजस्थान में मानसून की स्थिति कमजोर रहने की संभावना जताई गई है. इसका असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल सकता है. बीकानेर और जोधपुर संभाग के साथ अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार कम हैं. इन इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव हो सकता है और कुछ जगहों पर बादल छाने की स्थिति बन सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source



पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश के आसार

पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून पूरी तरह शांत नहीं रहेगा. यहां छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. हालांकि बारिश का दायरा सीमित रहने का अनुमान है और ज्यादातर इलाकों में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा. मौसम में यह बदलाव स्थानीय परिस्थितियों और बादलों की स्थिति पर निर्भर करेगा. ऐसे में कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रह सकता है.

3-4 सितंबर से बढ़ सकती है बारिश

मौसम विभाग के अनुसार 3-4 सितंबर से राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. इससे आने वाले दिनों में कुछ जिलों को राहत मिल सकती है. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि बारिश का असर कितने बड़े क्षेत्र में रहेगा.

मौसम विभाग की आगामी अपडेट के आधार पर स्थिति और स्पष्ट होगी. फिलहाल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक कमजोर मानसून की स्थिति बनी रहने का अनुमान है. सितंबर की शुरुआत में पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में बारिश बढ़ने के संकेत जरूर मिल रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!