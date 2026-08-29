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सावन खत्म होते ही राजस्थान में थमी मानसून की रफ्तार, पूर्वी हिस्सों में छिटपुट हल्की बारिश की संभावना, पढ़ें 7 दिन का वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले एक सप्ताह मानसून कमजोर रहने की संभावना है. बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है. पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं 3-4 सितंबर से पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 29, 2026, 05:46 AM IST | Updated:Aug 29, 2026, 05:46 AM IST
सावन खत्म होते ही राजस्थान में थमी मानसून की रफ्तार, पूर्वी हिस्सों में छिटपुट हल्की बारिश की संभावना, पढ़ें 7 दिन का वेदर अपडेट
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update 29 August: राजस्थान में अगले एक सप्ताह मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के कई संभागों में इस दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है. बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम रहने का अनुमान है.


कई हिस्सों में शुष्क रहेगा मौसम
अगले सात दिनों के दौरान राजस्थान में मानसून की स्थिति कमजोर रहने की संभावना जताई गई है. इसका असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल सकता है. बीकानेर और जोधपुर संभाग के साथ अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार कम हैं. इन इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव हो सकता है और कुछ जगहों पर बादल छाने की स्थिति बन सकती है.

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पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश के आसार
पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून पूरी तरह शांत नहीं रहेगा. यहां छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. हालांकि बारिश का दायरा सीमित रहने का अनुमान है और ज्यादातर इलाकों में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा. मौसम में यह बदलाव स्थानीय परिस्थितियों और बादलों की स्थिति पर निर्भर करेगा. ऐसे में कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रह सकता है.

3-4 सितंबर से बढ़ सकती है बारिश
मौसम विभाग के अनुसार 3-4 सितंबर से राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. इससे आने वाले दिनों में कुछ जिलों को राहत मिल सकती है. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि बारिश का असर कितने बड़े क्षेत्र में रहेगा.

मौसम विभाग की आगामी अपडेट के आधार पर स्थिति और स्पष्ट होगी. फिलहाल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक कमजोर मानसून की स्थिति बनी रहने का अनुमान है. सितंबर की शुरुआत में पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में बारिश बढ़ने के संकेत जरूर मिल रहे हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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