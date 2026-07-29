/अगले 72 घंटे भारी! जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत इन संभागों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. बंगाल की खाड़ी से बने डीप डिप्रेशन के प्रभाव से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के अनेक इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से भारी बारिश हुई, जबकि पश्चिमी हिस्सों में भी कई स्थानों पर अच्छी बरसात दर्ज की गई.

टोंक, झालावाड़, अजमेर और नागौर जिलों में भारी बारिश हुई, वहीं टोंक के मालपुरा में सबसे अधिक 117 मिलीमीटर अतिभारी वर्षा रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग के अनुसार डीप डिप्रेशन अगले कुछ घंटे में पश्चिम की ओर बढ़ेगा, जिसके असर से जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग में बारिश का दौर और तेज होगा.

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कहीं-कहीं अतिभारी बारिश की संभावना

30 जुलाई से 2 अगस्त तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं अतिभारी बारिश की संभावना है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और मौसम संबंधी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है. मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों के लिए अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

वहीं, मंगलवार को जयपुर, टोंक, झालावाड़, भरतपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के साथ कई जिलों में जमकर बारिश दर्ज की गई. उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मौसम साफ रहने से गर्मी बढ़ी और श्रीगंगानगर में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया. उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में 30 और 31 जुलाई को भारी से अतिभारी बारिश होने के आसार हैं.

29 जुलाई को इन जिलों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने 29 जुलाई से कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर व बीकानेर संभाग के कुछ और भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस दौरान दक्षिण-पूर्वी व पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी और अतिभारी बारिश होने की संभावना है.

तापमान में गिरावट

बारिश की वजह से कई जिलों में तापमान नीचे पहुंच गया है. चित्तौड़गढ़, सीकर, पिलानी, जयपुर, अलवर, चूरू, करौली और दौसा में तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरा. वहीं, उत्तरी राजस्थान में बारिश से पहले गर्मी का असर देखने को मिला.

राजस्थान के साथ इन राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट

इधर, IMD ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है, और कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. कई इलाकों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान भी आ सकता है.