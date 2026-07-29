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राजस्थान के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राजस्थान में 29 जुलाई से मानसून गतिविधियों के तेज होने का पूर्वानुमान जारी किया है. जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Jul 29, 2026, 05:52 AM IST | Updated:Jul 29, 2026, 05:52 AM IST
राजस्थान के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
Image Credit: AI Generated image

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ने जा रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने प्रदेश के लिए नया पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि 29 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी, जबकि दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है.


29 जुलाई से बढ़ेगी बारिश की गतिविधियां

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मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई से कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में मानसून सक्रिय होगा. इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है. विशेष रूप से दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी तथा अति भारी वर्षा होने के आसार हैं. ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव और नदी-नालों के उफान पर रहने की आशंका भी जताई गई है.


2 अगस्त तक जारी रह सकती है बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच भी पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना रहेगा. इस दौरान कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे मौसम सुहावना रहेगा और तापमान में गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है.


इन जिलों के लिए येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, बिजली गिरने तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक रूप से खुले क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी है.

किसानों और आमजन के लिए सलाह

बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी गई है. वहीं बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने और खुले मैदानों में नहीं रहने की अपील की गई है. वाहन चालकों को भी बारिश के दौरान सावधानी बरतने और जलभराव वाले मार्गों से बचने की सलाह दी गई है.


मौसम विभाग की नजर बनी हुई

मौसम विभाग लगातार मानसूनी गतिविधियों की निगरानी कर रहा है. यदि मौसम प्रणाली और अधिक मजबूत होती है तो आगामी दिनों में कुछ जिलों के लिए अलर्ट का स्तर बढ़ाया भी जा सकता है. फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ बारिश होने और तापमान में कमी आने की संभावना बनी हुई है. अगले कुछ दिनों तक राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने के संकेत हैं, जिससे कई क्षेत्रों को अच्छी बारिश मिलने की उम्मीद है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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