/राजस्थान में 29 जून को भी जारी रहेगा तेज आंधी के साथ बारिश का दौर, जानें अपने इलाके का हाल

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-बारिश के चलते तापमाम में हल्की गिरावट देखी जा रही है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 29 जून को प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की जा सकती है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश हो सकती है.
लगातार बारिश से किसानों के चेहरों पर भी राहत साफ दिखाई दे रही है. बारिश के चलते प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों में खेतों में नमी बढ़ गई है. कई इलाकों के किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई तेज कर दी है. मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंग और बाजरे की बुवाई का काम तेजी से किया जा रहा है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि वक्त पर हुई यह बारिश खरीफ फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है.
निचले इलाकों में जलभराव
हालांकि कुछ इलाकों में तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई हैं. कई स्थानों पर कच्चे रास्ते कीचड़ में तब्दील हो गए, जबकि कुछ ग्रामीण इलाकों में छोटे नाले और बरसाती नदी-नाले उफान पर आ गए. जयपुर के साथ अजमेर, अलवर, दौसा, भरतपुर और सीकर में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी हुई है. कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई. गर्म हवाओं का असर लगभग खत्म हो गया और मौसम सुहावना हो गया है.
राज्य के कोटा, उदयपुर संभाग कुछ भागों में आगामी 3-4 दिनों के दौरान तेज मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. इस दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
वहीं, दक्षिण-पूर्वी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. 3 से 5 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ और भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.
पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा 1–2 स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हुई।— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) June 29, 2026
सर्वाधिक वर्षा:
अरनोद (प्रतापगढ़) – 94.0 मिमी
सर्वाधिक अधिकतम तापमान:
44.4°C – श्रीगंगानगर pic.twitter.com/EULY7PiSSq
आने वाले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकते हैं. कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवा चलने की भी संभावना है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
कुल मिलाकर मानसून की सक्रियता ने राजस्थान को गर्मी से राहत देने के साथ कृषि गतिविधियों को भी नई रफ्तार दे दी है. अगर आने वाले दिनों में इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहा तो तो जलाशयों में पानी की आवक बढ़ जाएगी.
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