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राजस्थान में 29 जून को भी जारी रहेगा तेज आंधी के साथ बारिश का दौर, जानें अपने इलाके का हाल

राजस्थान में 29 जून को मानसून सक्रिय रह सकता है. इस दौरान कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे तक कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है.  

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jun 29, 2026, 12:59 PM|Updated: Jun 29, 2026, 01:05 PM
राजस्थान में 29 जून को भी जारी रहेगा तेज आंधी के साथ बारिश का दौर, जानें अपने इलाके का हाल
Image Credit: Rajasthan Weather UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-बारिश के चलते तापमाम में हल्की गिरावट देखी जा रही है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 29 जून को प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की जा सकती है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश हो सकती है.

लगातार बारिश से किसानों के चेहरों पर भी राहत साफ दिखाई दे रही है. बारिश के चलते प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों में खेतों में नमी बढ़ गई है. कई इलाकों के किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई तेज कर दी है. मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंग और बाजरे की बुवाई का काम तेजी से किया जा रहा है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि वक्त पर हुई यह बारिश खरीफ फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है.

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निचले इलाकों में जलभराव

हालांकि कुछ इलाकों में तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई हैं. कई स्थानों पर कच्चे रास्ते कीचड़ में तब्दील हो गए, जबकि कुछ ग्रामीण इलाकों में छोटे नाले और बरसाती नदी-नाले उफान पर आ गए. जयपुर के साथ अजमेर, अलवर, दौसा, भरतपुर और सीकर में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी हुई है. कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई. गर्म हवाओं का असर लगभग खत्म हो गया और मौसम सुहावना हो गया है.

राज्य के कोटा, उदयपुर संभाग कुछ भागों में आगामी 3-4 दिनों के दौरान तेज मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. इस दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

वहीं, दक्षिण-पूर्वी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. 3 से 5 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ और भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.

आने वाले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकते हैं. कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवा चलने की भी संभावना है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

कुल मिलाकर मानसून की सक्रियता ने राजस्थान को गर्मी से राहत देने के साथ कृषि गतिविधियों को भी नई रफ्तार दे दी है. अगर आने वाले दिनों में इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहा तो तो जलाशयों में पानी की आवक बढ़ जाएगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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