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Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 8 जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सावन एक बार फिर मेहरबान होने वाला है. मौसम विभाग ने रविवार सुबह प्रदेश के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अगले कुछ घंटों में तेज बारिश, बिजली गिरने और 40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 03, 2026, 05:42 AM IST | Updated:Aug 03, 2026, 05:42 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 8 जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट
Image Credit: AI Generated Image

Rajasthan Weather Update, 3 August: राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होता नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने रविवार सुबह प्रदेश के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार जयपुर, दौसा, अलवर, डीग, सीकर, सवाई माधोपुर, अजमेर और देवगढ़-कुम्भलगढ़ सहित आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम तेजी से बदल सकता है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, मेघगर्जन, बिजली चमकने और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.


मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है.

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इन 8 जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट
IMD की चेतावनी के मुताबिक जिन जिलों में मौसम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, उनमें जयपुर, दौसा, अलवर, डीग, सीकर, सवाई माधोपुर, अजमेर, देवगढ़-कुम्भलगढ़ क्षेत्र शामिल हैं. इन इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है और कई जगह तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है.


अगले कुछ घंटों में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार प्रभावित जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही बादलों की तेज गर्जना, बिजली चमकने और कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. तेज बारिश के कारण कुछ इलाकों में जलभराव और दृश्यता कम होने जैसी स्थिति भी बन सकती है.


किन लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत?
बारिश और तेज हवाओं का सबसे अधिक असर खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों, किसानों और सड़क पर सफर करने वालों पर पड़ सकता है. तेज हवा से पेड़ों की शाखाएं टूटने, कच्चे मकानों और अस्थायी ढांचों को नुकसान पहुंचने की आशंका है. वहीं मेघगर्जन के दौरान बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा.


मौसम विभाग की सलाह
IMD ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. मेघगर्जन के समय सुरक्षित भवन के अंदर शरण लें और अत्यंत जरूरी होने पर ही यात्रा करें. किसान खेतों में काम करते समय मौसम पर नजर रखें और बिजली चमकते ही सुरक्षित स्थान पर चले जाएं. वाहन चालक बारिश के दौरान सावधानी से वाहन चलाएं और जलभराव वाले रास्तों से बचें.


क्यों बदला राजस्थान का मौसम?
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में नमी बढ़ने और मानसूनी गतिविधियां सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश की स्थिति बनी है. यही वजह है कि मौसम विभाग ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. मौसम की स्थिति के अनुसार अगले कुछ घंटों में चेतावनी में बदलाव भी किया जा सकता है.


लोगों से की गई यह अपील
मौसम विभाग ने कहा है कि संबंधित जिलों के लोग आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें. बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों पर खड़े होने से बचें तथा बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें.

पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर थीं। अब पूर्वी राजस्थान में फिर से नमी बढ़ने के कारण कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी है।

FAQ

आज किन जिलों में बारिश की संभावना है?
जयपुर, दौसा, अलवर, डीग, सीकर, सवाई माधोपुर, अजमेर और देवगढ़-कुम्भलगढ़ क्षेत्र में बारिश और गरज-चमक की संभावना है.


हवा कितनी तेज चलेगी?
मौसम विभाग के अनुसार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.


क्या बिजली गिरने का खतरा है?
हां. मेघगर्जन के साथ बिजली चमकने और कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है.


लोगों को क्या करना चाहिए?
खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें, सुरक्षित भवन में शरण लें और मौसम विभाग की आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करें.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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