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राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार! 31 जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में 3 जुलाई को मानसून ने रफ्तार पकड़ ली. उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग तक मानसून पहुंच गया है. बीकानेर, नागौर, जोधपुर व श्रीगंगानगर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है. 4 जुलाई को भी कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 03, 2026, 05:15 PM|Updated: Jul 03, 2026, 05:15 PM
राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार! 31 जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी
Image Credit: राजस्थान में होती बारिश का दृश्यSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून अब धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है. शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 की शाम तक मानसून ने उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कई नए इलाकों में दस्तक दे दी है. फिलहाल मानसून की उत्तरी सीमा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनूं जिलों से होकर गुजर रही है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के बाकी अधिकांश हिस्सों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. शाम के बाद भी कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं, बारिश और आकाशीय बिजली की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है.

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ऑरेंज अलर्ट: इन जिलों में तेज आंधी और बारिश का खतरा
मौसम विभाग ने बीकानेर, नागौर, जोधपुर और श्रीगंगानगर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है. शाम और रात के समय मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

येलो अलर्ट वाले जिलों में भी बदल सकता है मौसम
चूरू, सीकर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, झालावाड़, धौलपुर, करौली, भरतपुर, डीग, दौसा, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, झुंझुनूं, टोंक, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है.

लो प्रेशर सिस्टम और परिसंचरण तंत्र से बढ़ी बारिश
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल क्षेत्र के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया सक्रिय है. इसके साथ उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र और सक्रिय मानसूनी ट्रफ प्रदेश में नमी लगातार बढ़ा रहे हैं. इसी वजह से पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों में जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनूं, सीकर, टोंक और बूंदी सहित कई जिलों में अच्छी वर्षा हुई. सबसे ज्यादा 84 मिमी बारिश सांभर (जयपुर) में रिकॉर्ड की गई.

कोटा-उदयपुर संभाग में अगले कई दिन भारी बारिश के आसार
मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पूर्वी राजस्थान, खासकर कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 5 से 7 दिनों तक मानसून काफी सक्रिय रहेगा. इस दौरान कई जगह भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. इन क्षेत्रों के लिए समय-समय पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं. वहीं जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में भी अच्छी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. सीमावर्ती पश्चिमी इलाकों में भी अब धीरे-धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं.

4 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 4 जुलाई को भी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा. पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में अति भारी वर्षा की भी संभावना बनी हुई है. गरज-चमक, तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं. पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भी बारिश का दायरा और बढ़ने के आसार हैं.

बारिश और आंधी के दौरान ऐसे रखें खुद को सुरक्षित
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें. आकाशीय बिजली चमकने पर सुरक्षित भवन के अंदर रहें और अनावश्यक यात्रा से परहेज करें. तेज हवा और भारी बारिश के दौरान वाहन सावधानी से चलाएं. जिन क्षेत्रों में जलभराव की संभावना हो, वहां जाने से बचें और प्रशासन तथा मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा चेतावनियों पर लगातार नजर बनाए रखें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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