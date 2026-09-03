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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून, इन जिलों में भारी बारिश का खतरा, जानें पूरा अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 3 सितंबर को भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश के आसार हैं. दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और अजमेर में अगले 3 घंटे मेघगर्जन, बारिश व 30-40 KM की तेज हवाओं की चेतावनी है. 4-5 सितंबर को भारी बारिश संभव है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 03, 2026, 06:11 AM IST | Updated:Sep 03, 2026, 06:11 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून, इन जिलों में भारी बारिश का खतरा, जानें पूरा अपडेट
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियों में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार, आज 3 सितंबर गुरुवार को भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं 4 और 5 सितंबर को बारिश की गतिविधियां बढ़ने के साथ कुछ जिलों में भारी बारिश, मेघगर्जन, वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाओं की चेतावनी दी गई है.


वहीं, दूसरी तरफ राजस्थान में काले बादलों ने डेरा डाल दिया है. मौसम केंद्र जयपुर ने 3 सितंबर को सुबह तत्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. अगले 3 घंटे के दौरान दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और अजमेर जिलों तथा आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं.

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मौसम केंद्र के दैनिक पूर्वानुमान के मुताबिक, 3 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत ज्यादा रहने की संभावना है, वहीं, पश्चिमी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है.

इन जिलों में बारिश और अलर्ट का असर
मौसम चेतावनी में 3 सितंबर के बाद 4 से 6 सितंबर के बीच कई जिलों में सावधानी बढ़ाने की जरूरत बताई गई है. 4 सितंबर को अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर और टोंक समेत कई जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की झोंकेदार हवाओं की चेतावनी है.

भारी बारिश की चेतावनी वाले प्रमुख जिले 4-5 सितंबर के दौरान बारां, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर हैं. इन क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की भी संभावना जताई गई है.

4 से 6 सितंबर तक बढ़ेगी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार 4 और 5 सितंबर को भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी कहीं-कहीं बारिश की संभावना है. 6 सितंबर को भी पूर्वी राजस्थान के इन संभागों में बारिश जारी रह सकती है.

7 और 8 सितंबर के बाद राहत
7 और 8 सितंबर को भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश की संभावना बनी रहेगी, लेकिन अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. मौसम केंद्र ने 8 सितंबर से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना जताई है.

मौसम बदलने की वजह
मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी झारखंड और उससे लगे उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसके धीरे-धीरे उत्तर मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है. इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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