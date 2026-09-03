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राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून! 16 जिलों में बारिश-आंधी का येलो अलर्ट, 4-5 सितंबर को इन इलाकों में होगी भारी बरसात

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. 3 सितंबर को कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं का येलो अलर्ट है. 4-5 सितंबर को कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 03, 2026, 05:31 PM IST | Updated:Sep 03, 2026, 05:31 PM IST
राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून! 16 जिलों में बारिश-आंधी का येलो अलर्ट, 4-5 सितंबर को इन इलाकों में होगी भारी बरसात
Image Credit: राजस्थान के 16 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 3 सितंबर की शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मानसून सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश और गरज-चमक का दौर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज कोटपूतली-बहरोड़, जयपुर, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर और बूंदी में येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

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पूर्वी राजस्थान में बारिश का असर
पिछले 24 घंटों में भी पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई. कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर और कोटा सहित कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. वहीं, राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम ज्यादातर सूखा रहा. सबसे ज्यादा बारिश भरतपुर के रूपवास में 27 मिलीमीटर दर्ज की गई.

लो प्रेशर एरिया से फिर सक्रिय हुआ मानसून
मौसम में बदलाव की बड़ी वजह उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है. इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी श्रीगंगानगर, रोहतक और लो प्रेशर एरिया से होकर गुजर रही है. इन मौसमी सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान में अगले तीन से चार दिनों तक मानसून के फिर से सक्रिय रहने की संभावना है. ऐसे में कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है.

आज इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
3 सितंबर को भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों के साथ शेखावाटी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश की भी संभावना है. इसके साथ ही कई इलाकों में गरज-चमक और अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. आज के लिए जारी येलो अलर्ट वाले जिलों में मौसम खराब होने पर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

4 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?
4 सितंबर को भी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, कोटा संभाग और आसपास के जिलों में 4 और 5 सितंबर को कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. 4 से 7 सितंबर के बीच इन संभागों में बारिश का असर बना रह सकता है.

पश्चिमी राजस्थान में कमजोर रहेगा मानसून
पश्चिमी राजस्थान में मानसून की स्थिति फिलहाल कमजोर रहने की संभावना है. खासकर जोधपुर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में आने वाले दिनों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है. हालांकि 4 से 6 सितंबर के बीच बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर समेत आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 8 सितंबर से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में फिर कमी आने की संभावना है.

आंधी-बारिश के दौरान ऐसे रखें सावधानी
गरज-चमक और तेज हवाओं के दौरान खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभों और होर्डिंग्स के पास खड़े होने से बचें. बारिश के समय बहुत जरूरी न हो तो वाहन लेकर बाहर न निकलें. बिजली चमकने के दौरान घर के अंदर रहें और खिड़की-दरवाजों से दूरी बनाए रखें. तेज आंधी के दौरान कमजोर और कच्चे ढांचों से भी दूर रहें. भारी बारिश वाले इलाकों में पानी भरे रास्तों और निचले इलाकों में जाने से बचना बेहतर रहेगा.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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