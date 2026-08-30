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राजस्थान में मानसून की चाल हुई धीमी, बारिश पर लगा ब्रेक! सितंबर में इस दिन से फिर बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल कमजोर है. 31 अगस्त को भी ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा. 3 सितंबर से पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 30, 2026, 05:31 PM IST | Updated:Aug 30, 2026, 05:31 PM IST
राजस्थान में मानसून की चाल हुई धीमी, बारिश पर लगा ब्रेक! सितंबर में इस दिन से फिर बरसेंगे बादल
Image Credit: राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल कमजोर है.

Rajasthan Weather Update: 30 अगस्त को राजस्थान में मानसून की रफ्तार कमजोर बनी हुई है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा. मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिन भी प्रदेश के अधिकांश भागों में कमजोर मानसून परिस्थितियां रहने की संभावना है. हालांकि उत्तर-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में 3 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. ऐसे में फिलहाल लोगों को तेज बारिश के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है.

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राजस्थान में अगले 4-5 दिन कमजोर रहेगा मानसून
मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले चार से पांच दिनों तक मानसून कमजोर रहने की संभावना है. इस दौरान कई इलाकों में आसमान साफ या आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां काफी कम रहेंगी. पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर बारिश होने के आसार कम हैं.

बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र
वर्तमान में उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट के पास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में बदलने की संभावना है. इसी मौसम प्रणाली पर आगे होने वाले बदलावों का असर राजस्थान के मौसम पर भी देखने को मिल सकता है. हालांकि फिलहाल प्रदेश में मानसून कमजोर बना हुआ है.

3 सितंबर से फिर बदल सकता है मौसम
मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में 3 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है. इसके बाद 4 से 7 सितंबर के बीच भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. यानी सितंबर की शुरुआत के साथ पूर्वी राजस्थान के लोगों को बारिश से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

पश्चिमी राजस्थान में भी कमजोर रहेगा मानसून
जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में भी अगले कुछ दिनों तक मानसून की स्थिति कमजोर रहने की संभावना है. यहां फिलहाल व्यापक बारिश के आसार नहीं हैं. हालांकि 5 से 8 सितंबर के बीच बीकानेर संभाग में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. यह बारिश भी छिटपुट स्थानों तक सीमित रहने की संभावना है.

31 अगस्त को कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम?
31 अगस्त को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम कमजोर मानसून के असर में रहने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रह सकता है. वहीं पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर बादल छाने या हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है. फिलहाल तेज बारिश, गरज-चमक और आंधी का कोई व्यापक अलर्ट सामने नहीं है. येलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट वाले हालात भी नहीं बताए गए हैं.

बारिश और आंधी के दौरान ऐसे रखें सावधानी
फिलहाल प्रदेश में बड़े स्तर पर बारिश का अलर्ट नहीं है, फिर भी स्थानीय स्तर पर मौसम अचानक बदल सकता है. गरज-चमक या तेज हवा चलने पर खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. बारिश के दौरान जलभराव वाले रास्तों और पुलिया को पार करने की कोशिश न करें. किसान भी मौसम में बदलाव को देखते हुए खेतों में जरूरी काम सावधानी से करें. सितंबर के पहले सप्ताह में बारिश बढ़ने की संभावना को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखना बेहतर रहेगा.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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